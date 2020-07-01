«Забил на вирус - отдыхаю в Сочи»: курорт приближается к стопроцентной загрузке

В Сочи стартовал массовый заезд туристов. На мини-гостиницах даже стали попадаться объявления: «Извините, мест нет». Как в добрые докоронавирусные времена.

На Приморской набережной вечерами снова большой моцион шоколадных туристов, где запах дорогого парфюма не может заглушить аромат цветущих магнолий и олеандров. А на площади Флага после захода солнца людей, как на демонстрации.

Утром же центр курорта пуст - все на пляже.Фото: Юлия БАРАНОВА

Утром же центр курорта пуст - все на пляже. Правда никто из туристов-«дикарей» уже не соблюдает дистанцию, горячую кукурузу, ароматные сочинские персики и мороженное едят грязными руками прямо на гальке. Символично, что на набережной продаются футболки с надписью: «Забил на вирус - отдыхаю в Сочи». Эта фраза стала образом жизни на курорте.

В санаториях, наоборот - все санитарные нормы строго соблюдаются. Здесь про вирус не забудешь: кругом септики, защитные экраны, персонал - в перчатках и масках.

- Из-за коронавирусных справок мы теряли примерно половину гостей. Ещё в 26 июня загрузка здравницы была чуть выше 30 процентов. Теперь лёд тронулся, и мы рассчитываем на 80-процентную загрузку, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» генеральный директор одного из санаториев Елена Бойко.

До недавнего времени попасть в любую здравницу Краснодарского края можно было только со справкой об отсутствии коронавируса. Но теперь их отменили.Фото: Юлия БАРАНОВА

До недавнего времени попасть в любую здравницу Краснодарского края можно было только со справкой об отсутствии коронавируса. Но теперь их отменили. Хотя гостей другого сочинского санатория справки не пугали с самого начала.

- Никому справки не мешали ехать на отдых. Сейчас санаторий заполнен на 88 процентов. В ближайшее время ожидаем 100-процентную загрузку. Люди активно едут и везут с собой детей: у нас сегодня среди наших гостей 40% - дети и 60% - взрослые, - отметила директор санатория Ольга Заславская.

Генеральный менеджер одного из SPA-отелей Николай Дьяков сообщил, что изначально туристы переносили отдых на более поздний срок.

- В каких-то случаях это было связано с требованием предоставить справку, в каких-то гости просто хотели подождать общего улучшения ситуации и дальнейшего снятия ограничений, - говорит он. - Но при этом одновременно появляются новые заявки, количество которых превышает число отмененных броней, так что загрузка отеля неуклонно растет.

Решение об отмене коронавирусных справок одобряют и туроператоры.

- Это правильное решение, - считает член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператорской компании в Сочи Бэлла Тарасова. - Теперь санаторно-курортное лечение станет еще более востребованным. Мало того, что справку было получать хлопотно, но ещё и дорого. Туристы рассказывали, что платили за анализ по 3500 рублей с человека. За семью из трёх человек, согласитесь, получалось накладно.

По ее словам, спрос на отдых в Сочи начал расти с 21 июня, сразу после отмены ограничительных мер. Но если в начале пальма первенства была у отелей из-за справок, то теперь люди торопятся приехать в купальный сезон и, ориентируясь на свои финансовые возможности, выбирают и гостиницы, и пансионаты, и частный сектор.

Как сообщалось ранее, в Сочи резко выросли продажи туров, после того, как Роспотребнадзор отменил коронавирусные справки, народ рванул на море.