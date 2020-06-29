В Сочи резко выросли продажи туров

Теперь, чтобы приехать в санаторий, не нужны справки об отсутствии коронавируса. Роспотребнадзор отменил их. И как только это случилось, в Сочи резко увеличился спрос на отдых. До этого туристы массового отменяли путевки на курорт, так как не могли в короткое время получить необходимые бумаги, да и выходили справки в копеечку. Не все делали их в поликлинике по месту жительства. А в частных клиниках за одну бумагу необходимо отдать до 3000 рублей. Если на отдых едет семья из трех человек, справки уже вылетали в копеечку.

И теперь туристы так же массово возвращаются в Сочи. Справки ведь отменили.

- Туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи, - говорят в Ассоциации туроператоров (АТОР). - И если границы будут и дальше закрыты, динамика продаж будет только возрастать.

Больше всего бронирований приходится на июль, а уже потом – на август и сентябрь.

- Продажи туров в Сочи уже превышают уровень прошлого года, - говорят эксперты компании-туроператора «Дельфин». - Заявки есть на весь сезон, включая сентябрь.

В одном из четырехзвездочных отелей Сочи, например, вообще нехватка мест. Тут все забронировано, но туристы продолжают забрасывать гостиницу заявками.

- Вообще же, наблюдается высокий спрос на отели три и четыре звезды с завтраками, - рассказали в Ассоциации туроператоров. - Но популярны и туры по системе «все включено». All Inclusive – это 20-25% всех продаж.

Спрос на туры в Сочи связан еще и с тем, что люди начали восстанавливать свои заявки, которые были аннулированы во время карантина. А отельеры сейчас разрываются между туристами – чтобы угодить всем.

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