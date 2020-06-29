2020-06-29T14:48:29+03:00
Туризм

В Сочи резко выросли продажи туров

После того, как Роспотребнадзор отменил коронавирусные справки, народ рванул на море
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Туристы массово покупают путевки в СочиТуристы массово покупают путевки в СочиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Теперь, чтобы приехать в санаторий, не нужны справки об отсутствии коронавируса. Роспотребнадзор отменил их. И как только это случилось, в Сочи резко увеличился спрос на отдых. До этого туристы массового отменяли путевки на курорт, так как не могли в короткое время получить необходимые бумаги, да и выходили справки в копеечку. Не все делали их в поликлинике по месту жительства. А в частных клиниках за одну бумагу необходимо отдать до 3000 рублей. Если на отдых едет семья из трех человек, справки уже вылетали в копеечку.

И теперь туристы так же массово возвращаются в Сочи. Справки ведь отменили.

- Туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи, - говорят в Ассоциации туроператоров (АТОР). - И если границы будут и дальше закрыты, динамика продаж будет только возрастать.

Больше всего бронирований приходится на июль, а уже потом – на август и сентябрь.

- Продажи туров в Сочи уже превышают уровень прошлого года, - говорят эксперты компании-туроператора «Дельфин». - Заявки есть на весь сезон, включая сентябрь.

В одном из четырехзвездочных отелей Сочи, например, вообще нехватка мест. Тут все забронировано, но туристы продолжают забрасывать гостиницу заявками.

- Вообще же, наблюдается высокий спрос на отели три и четыре звезды с завтраками, - рассказали в Ассоциации туроператоров. - Но популярны и туры по системе «все включено». All Inclusive – это 20-25% всех продаж.

Спрос на туры в Сочи связан еще и с тем, что люди начали восстанавливать свои заявки, которые были аннулированы во время карантина. А отельеры сейчас разрываются между туристами – чтобы угодить всем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сочи, вставай!: курорт окончательно просыпается после карантинной спячки

Сочи окончательно просыпается после вынужденной карантинной «спячки» длиною почти три месяца. Согласно решению региональных властей, с 21 июня на курорте смогут возобновить работу торговые центры вне зависимости от площади (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Приехали в Севастополь, потому что безопасно»: Covid-19 подстегивает россиян планировать отдых в Крыму в 2020 году
В Крыму и Севастополе туристов ждут в июле и августе, надеясь, что они останутся ещё и в сентябре. Рассказываем, как попасть в самый желанный уголок Черноморского побережья
Новости 24
На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром
В Краснодаре осудили застройщиков за обман дольщиков на 177 миллионов рублей
Футболист ФК «Краснодар» поможет ребенку услышать музыку
На востоке края отремонтировали 750 км ЛЭП
В Краснодаре сдают в эксплуатацию крупный бывший долгострой
На Кубани уничтожили авиабомбу времен войны
Энергетики перешли в режим повышенной готовности на время Общероссийского голосования
Бухгалтер в Успенском районе долгими годами присваивала деньги из кассы предприятия
ВТБ выпустит карты МИР с индивидуальным дизайном для сотрудников ГК «Россети»
«Ласточки» Краснодар - Сочи возобновят поездки с 3 июля
На Кубани почти половина избирателей проголосовала по поправкам в Конституцию
Как с 1 июля изменится стоимость услуг ЖКХ в Краснодаре
В 2020 году в Краснодаре завершат строительство школы на 1100 мест
В Сочи снесли многоэтажный дом на улице Фиалок
Доходы бюджета Краснодара из-за коронавируса упали на 11%
В Апшеронском районе ведутся масштабные работы в рамках нацпроекта
Детсады Краснодара оснастят устройствами для обеззараживания воздуха
В Сочи подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона»
Несколько сайтов в Краснодаре предлагали медицинские справки без визита к врачу
Предприятия Кубани получили 4,2 миллиарда рублей субсидий на поддержку занятости