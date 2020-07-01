2020-07-01T19:15:50+03:00
Происшествия

В Краснодаре таксист бросил ребенка с аутизмом на полпути к дому

Неговорящий мальчик вышел из машины, чтобы забрать забытые вещи, а водитель не стал его ждать
Виталий КАРНАУХ
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В компании заявили, что обязательно разберутся в случившемся.В компании заявили, что обязательно разберутся в случившемся.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще неизвестно, чем могла бы закончиться эта страшная история, которая произошла днем 1 июля в Краснодаре. 16-летний Леша (имя изменено – авт.) – ребенок с расстройством аутистического спектра. Мальчик дееспособный, например, сам ходит в магазин, передвигается по городу, только вот не говорит. Занимается в Краснодарской краевой благотворительной организации «Открытая среда». Здесь волонтеры помогают подросткам с аутизмом.

- После занятий его бабушка вызвала такси, чтобы Леша добрался домой, - рассказала «Комсомолке» директор организации Анна. – Так вышло, что его некому было забрать, так как мама работает в это время. Водителя предупредили, что мальчик особенный. Он уже ездил в такси, так что сопровождение ему не нужно, адекватно воспринимает такие поездки.

Отъехав от офиса пару кварталов, парень сообразил, что забыл свой рюкзак. Дождался, когда таксист остановится на светофоре, вышел из машины и пошел в обратном направлении. Перепуганный водитель тут же позвонил бабушке и доложил о произошедшем.

- Таксиста попросили вернуться к адресу, где он забирал Лешу, - продолжает Анна. – Но он отказался и отменил заказ. А парень взял свои вещи и направился к месту, откуда покинул машину, но не обнаружил ее.

Спустя время по геолокаторам 16-летнего подростка отыскали волонтеры благотворительной организации. Со слов Анны, парень находился на проезжей части, он был удручен и очень взволнован. Ее удивляет то, что водитель отказался выполнить обыкновенную человеческую просьбу, тем более – за доплату. Семья Алексея до сих пор не может отойти от сложившейся ситуации.

В самой же компании корреспонденту «КП» заявили, что обязательно разберутся в случившемся.

- Мы шокированы произошедшим. В настоящий момент в случившемся разбирается служба поддержки. Мы заинтересованы в том, чтобы для всех наших клиентов поездки были безопасные. Проведём дополнительный инструктаж наших партнеров, чтобы подобная ситуация не повторилась и наши пользователи с особыми потребностями могли безопасно пользоваться нашим сервисом, - заявила представитель компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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