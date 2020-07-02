Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 июля 2020: здравницы начали прием детей, «Ласточки» вернули в расписание

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 2 июля.

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в регионе идет на спад – в крае с каждым днем все меньше заболевших. Так, по последним данным оперштаба Кубани, общее количество заразившихся в крае составило 6043 человека, из них 61 – за последние сутки.

- 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, два человека – на ЭКМО, – говорят в минздраве региона.

Число жертв коронавируса выросло до 78 - за сутки скончались два человека. Но есть и хорошие вести от медиков - вылечились 78 пациентов, общее количество выздоровевших составило 4783.

У 3766 человек болезнь протекает в легкой форме - все они находятся дома на амбулаторном лечении.

Коронавирус в Краснодарском крае, статистика. Фото: yandex.ru/covid19

ЗДРАВНИЦЫ ЖДУТ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

С 1 июля лагеря и санатории Краснодарского края начали принимать детей. Пока отдохнуть на побережье разрешили только тем, у кого прописка на Кубани. Всего возобновили работу 19 здравниц в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах.

В этом году детей принимают по-особенному. Всем ребятам измерят температуру и проверят пакет документов - там обязательно должна быть справка об эпидокружении из поликлиники. Кроме того, из-за коронавируса родителям запретят посещать свое чадо - на территорию здравницы они мамы и папы заехать не смогут.

«ЛАСТОЧКИ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Уже с 3 июля в крае возобновят движение скоростных поездов. Речь идет о тех составах, которые курсировали на побережье. Продажа билетов уже стартовала, стоимость не изменилась. Прежним остался и график движения «Ласточек».

Какие поезда снова начнут ходить

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют для всей индустрии развлечений. Закрыты кинотеатры, аттракционы в парках, аквапарки и бассейны. Не работают банные комплексы, сауны, хаммамы. Кроме того, запрещено проведение любых массовых мероприятий.

Коронавирус в Анапе 2 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа новых случаев заражения не выявлено. Общее число заболевших в городе-курорте по-прежнему 49 человек. В местном обсерваторе находятся 70 человек.

Коронавирус в Сочи 2 июля 2020

В сочинских больницах коронавирусная инфекция подтвердилась у девяти человек. В их числе - двое детей. Как стало известно, заболел пятилетний ребенок и 17-летний подросток. В обсерваторах курорта остаются 96 человек.

Коронавирус в Геленджике 2 июля 2020

В Геленджике за последние сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала недели заболел лишь один новый пациент. В обсерваторе курорта находятся 58 человек.

Коронавирус в Туапсе 2 июля 2020

В Туапсе также нет новых заболевших пациентов.

Коронавирус в Ейске 2 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом не выявлено. С начала недели лечение проходят три новых пациента.