«Не комары – звери!»: кровопийцы атакуют жителей Краснодара

В Краснодаре сняли карантин еще 21 июня, а парки и скверы открыли еще раньше. После разрешения народ рванул отдыхать – каждый вечер в городских скверах можно встретить сотни, если не тысячи людей.

С дождями, которые проливаются согласно прогнозам синоптиков, увеличилось и количество комаров. Причем, за время карантина они настолько проголодались, что сейчас не оставляют живых мест на краснодарцах, которые решили пройти по вечернему городу.

Стаи голодных и жадных комаров нападают на краснодарцев не только в моменты, когда они сидят на лавочках. Нужда в «еде» сделала насекомых бесстрашными – теперь они нападают на своих жертв даже во время движения. Причем, изголодались настолько, что пронзить могут даже тонкую одежду – рубашки, носки, штаны.

Как рассказал «Комсомолке» эколог Вениамин Голубитченко, явление это вовсе не парадоксальное.

– Комары размножились из-за благоприятных для них условий – сначала была жара, а потом пошли дожди. Поэтому в водоемах появилось множество личинок, – говорит специалист. – С одной стороны, это, конечно, неприятно. Но с другой – это часть нашей природы. Насекомыми питаются и птицы, и лягушки, для молодняка рыб в настоящий момент это вообще чуть ли не единственный способ пропитания.

По словам Вениамина Голубитченко, массовым нынешнее нашествие комаров в Краснодаре назвать нельзя. К тому же, считает он, сейчас это не опасно – кроме небольшой реакции организма в виде набухших «шишечек» на коже укусы никак не отразятся, за исключением аллергических особенностей. Чего нельзя сказать о последствиях, когда комары могут принести в город различные виды инфекций. Но это пока кубанской столице не грозит.

А вот сейчас полным ходом в городе идет обработка общественных территорий. И не только от комаров – от клещей специалисты избавляются тоже.

– В Краснодаре у нас достаточно большая влажность. Это ведёт к распространению комаров, которых сейчас очень много. Необходимо усилить работу по санобработке парков, скверов, остановочных комплексов вблизи водоёмов, – заявил глава города Евгений Первышов на одной из планерок.

В кубанской столице уже обработаны шесть парков. Это: «Городской Сад», «Солнечный Остров», «им. 30-летия Победы», «Старая Кубань» и «Рождественский», «Чистяковская Роща». А также шесть зеленых зон - «Дмитриевский», «Колосистый», «Петровский», «Спортивный», «Ботанический сад им. Косенко» и по ул. им. Володарского, 1.

Стоит отметить, что за санитарным состоянием территорий также обязаны следить управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

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