В Сочи внучке знаменитого врача, которую «похоронили» при жизни, вернули пенсию

Придя в банк за очередной выплатой пенсии, пожилая сочинка узнала, что мертва. В ситуацию вмешалась «КП» и помогла 78-летней Ирме Евгеньевне Нильсен восстановить справедливость и «ожить».

Серьезная ошибка

1 июня женщина вернулась из Питера, где гостила у дочери. Отдохнув, пожилая леди отправилась в один из сочинских банков, где ее обслуживают уже не первый год. Ирма Евгеньевна, как обычно, протянула операционисту свой паспорт. Девушка провела с ним какие-то манипуляции, а после заявила:

- Так вы же умерли! Я не могу вам выдать пенсию.

Ирма Евгеньевна от услышанного едва не потеряла дар речи. Уж как так вышло, что живого человека записали в покойники, не ясно. Может, технический сбой, а может человеческий фактор. Но исправить ошибку женщине оказалось непросто. Ирма Нильсен столкнулась с бюрократическими проволочками - пороги различных инстанций она обивала месяц.

- Не понимаю, как такое могло произойти. Ведь я покупала билеты на самолет для мамы, паспорт ее был действительным, не возникло проблем и в аэропорту, - рассказывала «КП» - Кубань» ее дочь Евгения Нильсен. - К тому же, у мамы такие редкие имя и фамилия, не спутаешь с другим человеком.

Ирма Нильсен - внучка знаменитого в Советском Союзе врача Евгения Александровича Нильсена. В Хостинском музее даже есть выставка, посвященная этой семье. Но даже имя не помогло пожилой женщине получить заслуженные выплаты.

Женщина получила заслуженную пенсию

Добиться справедливости удалось после публикации «Комсомолки». В загсе обнаружили неточность и пригласили женщину, чтобы выдать ей документ - справку об отсутствии записи акта о смерти.

- Сегодня маму в загсе приняли, хотя день и неприемный у них был. Дали ей справку, что она живая, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» дочь Ирмы Нильсен. - В Пенсионный фонд она уже не поехала. Но решила зайти в банке с этим документом. Оказалось, что информацию в базе уже обновили - маме наконец выдали пенсию. Спасибо вам!

НА ЗАМЕТКУ

Проверить, действителен ли до сих пор паспорт, может каждый. Для этого создан специальный сервис на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. Там необходимо вбить номер и серию документа. Через пару секунд отобразится актуальная информация о том, в порядке ваш паспорт или нет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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