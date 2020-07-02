2020-07-02T18:39:42+03:00
Общество

За высыхающие реки Кубани возьмутся всерьез

Водпользователям разрешили чистить реки
Виталий КАРНАУХ
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Степные реки Кубани нуждаются в воде, но дожди из-за засухи не идут.Степные реки Кубани нуждаются в воде, но дожди из-за засухи не идут.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Пожалуй, один из самых острых вопросов экологии в Краснодарском крае – это мельчающие реки. Это лето, по прогнозам ученых, в крае будет аномальным. А потому стоит опасаться, что некоторые участки водоемов могут высохнуть полностью.

Министр природных ресурсов региона Сергей Еремин посетил Тимашевский район, где данная проблема стоит ребром. Встреча состоялась как раз на одном из таких водоемов. Вместе с представителями сельхозпредприятий – они же водопользователи – и руководителями Тимашевского и Кореновского муниципалитетов глава минприроды обсудил внесение изменений в Водный кодекс России.

Глава кубанского минприроды (слева) посетил Тимашевский район. Фото: instagram.com/avpaliy76/

Глава кубанского минприроды (слева) посетил Тимашевский район. Фото: instagram.com/avpaliy76/

- Министр привел алгоритм действий по решению проблемы с маловодностью степных рек, который поможет восстановить и качественно улучшить баланс водоемов, - рассказал «Комсомолке» глава Тимашевского района Андрей Палий.

Согласно нововведениям, теперь сельхозники, использующие реки для полива угодий, смогут самостоятельно заняться расчисткой дна водоемов. Ранее это было запрещено, так как реки относились к федеральной собственности. К слову, теперь иловые отложения фермерам разрешается использовать в личных целях. Например, в качестве удобрения. Ученые говорят, что это позволит увеличить урожайность до 30%.

Река Кирпили, протекающая по территории муниципалитета, питается дождями и подземными водами. Из-за смены климата и аномальной жары осадков в регионе становится все меньше. К слову, за сутки при температуре выше 30 градусов при глубине менее одного метра может испариться до 30 тонн воды. И это – лишь с одного гектара водной глади.

Так выглядят высохшие участки степных водоемов Кубани. Фото: Виталий КАРНАУХ

Так выглядят высохшие участки степных водоемов Кубани.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Аграрии говорят, что это сумасшедшее испарение. Хорошо, что сейчас проблемой серьезно занимается губернатор, депутаты. Осенью завершится изучение состояния степных рек Кубани для включения работ по их расчистке в федеральную целевую программу «Экология», - заключил Андрей Палий.

К слову, общая протяженность рек в Краснодарском крае - 32 тысячи километров. 18 тысяч из них - степные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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