За рекламу в соцсетях мать ребенка-инвалида в Краснодаре лишили пособия

Шестилетнего Женечку из Краснодара Станислава Войцеховская воспитывает одна, с мужем развелась в прошлом году. Ребенок непростой – болен аутизмом. Потому и уходит большая часть времени у матери-одиночки не только на воспитание ребенка, но и на его развитие. Денег на такого мальчика надо много, коррекционные занятия и лечения не бесплатны. Сейчас Женя занимается сенсорной интеграцией, катается на лошадях. Он понимает устную речь, обучается бытовым навыкам.

Когда мальчику было четыре года, мама оформила сыну инвалидность. И стала получать пособие, которое сейчас составляет 10 тысяч рублей. Станислава даже завела блог, в котором рассказывает о сложностях воспитания особенных детей, дает полезные советы таким же, как и она. Но только не учла одного – когда ты оформляешь свое дело, пособия уже не положены. А на блоге девушка стала зарабатывать – в ее статьях появилась реклама.

- За три месяца получила около восьми тысяч, - рассказывает Станислава. – И когда в Пенсионный фонд поступили налоговые отчисления с моего заработка, выплаты по уходу за сыном прекратились. И пришло письмо, в котором сообщалось, что я должна вернуть 20 тысяч. Это – в счет двух месяцев заработка в интернете. Я все вернула, но с рекламы свой блог убрала. И теперь веду его просто так, не зарабатывая на нем.

Сейчас Женя занимается сенсорной интеграцией, катается на лошадях. Он понимает устную речь, обучается бытовым навыкам. Фото Станиславы Войцеховской.

Ресурс, на котором Станислава ведет блог, сделал все по закону – он оформил девушку и передал все данные на нее в Пенсионный фонд. Но только сама она об этих правилах не знала, думая, что, зарабатывая в сети, можно и пособие от государства получать.

- Я просто не знала, что монетизированный блог может считаться за трудоустройство, ведь заработок тут даже меньше прожиточного минимума. Когда я оформляла пособие, то было условие, что оно не положено, если ты трудоустроен и работоспособен, - сетует Станислава.

И чтобы вновь получать заветные выплаты, необходимо предоставить документ, в котором сообщается о расторжении финансовых обязательств с сервисом. Сейчас девушка пытается получить эти справки, чтобы снова получать деньги на ребенка-инвалида.

- Существуют определенные правила осуществления ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Пенсионный фонд должен действовать в соответствии с ними. Мать ребенка-инвалида своевременно нас не известила. Данные о том, что она работает, предоставил её работодатель в территориальный орган ПФР. В этой связи ежемесячная выплата прекращена и образовалась переплата, которую она вернула в добровольном порядке, - пояснил руководитель группы по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда Краснодарского края Владимир Обиход.

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