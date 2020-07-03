Из-за нагрузки на электросети в Краснодаре отключаются подстанции

Экстремальная жара принесла испытания жителям кубанской столицы. +40 на столбиках термометра, а ощущается, как все 50. Синоптики говорят, что отметки, конечно, не являются климатической нормой, но все же аномальной нынешнюю погоду не называют. Но все же горожанам советуют подготовиться. Терпеть пекло будем как минимум до середины июля.

Во время прогулок выжить краснодарцам помогают вода и фонтаны, около которых можно перевести дух. Дома и в офисах без кондиционеров и вентиляторов просто никуда. Однако с начала месяца в городе начались перебои со светом. Буквально накануне вечером изнывали от жары жители домов на улице Атарбекова. Около трех тысяч человек спасались мокрыми полотенцами и холодным душем. Ранним утром свет в многоэтажки вернули.

Как охладить квартиру без кондиционера

Как говорят энергетики, все отключения аварийные. Они вызваны как самой жарой, так и возникшим из-за нее стремительным ростом энергопотребления, с которым оборудование просто не справляется.

- При необходимости нагрузки перераспределяют. Это может повлиять на снижение напряжения в сети, - пояснил замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко. - Такие переключения позволяют не допустить серьезных сбоев в работе энергосистемы города.

ЧТОБЫ НЕ ВЫКЛЮЧИЛИ СВЕТ

- Плановый ремонт и обновление оборудование мы проводим постоянно. Но, увы, город слишком быстро разрастается. За этим темпом сложно успеть. Поэтому пережить жару в комфортных условиях можно лишь в том случае, если все жители Краснодара объединятся, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в НЭСК. - Любая электросеть рассчитана на определенную степень нагрузки. Поэтому жителям в квартирах и домах советуем пользоваться техникой разумно. Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуем не включать одновременно много приборов.

Например, если хотите охладить свою квартиру, то достаточно будет закрыть все окна и включить одну сплит-систему. Энергетики просят не врубать сразу несколько кондиционеров. Если решили постирать, то на время стоит отключить другой бытовой прибор. Причем это советуют жителям не только центра, где сети более изношенные, но и тем, кто проживает в новых районах.

- Если одни краснодарцы будут пользовать благами на полную катушку, у соседей могут произойти аварийные отключения, - объясняют энергетики. - Уходя в магазин или на работу, проверьте, какая техника у вас включена. Понятное дело, холодильник подключен на постоянной основе. Но вот оставлять включенными кондиционер или, например, компьютер не стоит.

Кстати, если вдруг хотите пропылесосить или погладить, то лучше выбрать время, когда большая часть жильцов дома будет в офисах или на прогулке.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

В случае отключения света горожане могут обратиться к диспетчеру городской электросети: 8 (861) 255-45-66, 076

Западный - 8 (861) 261-71-03;

Прикубанский - 8 (861) 226-25-40;

Центральный - 8 (861) 233-96-03;

Карасунский - 8 (861) 237-54-56.

«Горячая линия» АО «НЭСК-электросети»: 8 (800) 234-83-73

Также можно набрать номер Единой диспетчерской аварийной службы города: 050; 075.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодарском крае адская жара: советы врачей, как спастись от зноя

Уже с 6-го числа жителям региона придется особенно тяжело - отметки подскочат до +39. И, судя по тому, что осадков не ожидается, да и ветра толком не будет, духота будет стоять нестерпимая (читайте далее)