Краснодар - Зенит 5 июля 2020: Прогноз на матч 26 тура чемпионата России по футболу

Футбольный матч между питерским "Зенитом" и "Краснодаром" состоится в Краснодаре 5 июля и начнется в 20:30 с минимальным количеством зрителей. Таковы требования санитарных служб.

"КП" проанализировала, каковы прогнозы на матч 26 тура чемпионата России по футболу.

Задолго до его начала эту встречу называют главной для обеих команд. Для «Краснодара» это первая домашняя игра после паузы, возникшей из-за пандемии коронавируса. А для "Зенита" - решающая. В случае победы над "горожанами" команда получит титул чемпиона РПЛ. «Сине-голубые» проводят хоть и нестабильный, но хороший сезон или лидируют в турнире.

"Краснодар" находится в хорошей спортивной форме, несмотря на простой и "ничью" с "Ростовом". Кроме того, "Зенит" давний принципиальный соперник "горожан", и может так случиться, что на поле в кубанской столице повторится настоящий бой. Для попадания в Лигу чемпионов, а именно это является главной целью команды, им нужна только победа. В прошлом году футболисты, находясь в аналогичной позиции в турнирной таблице, показали прекрасный по своим страстям матч.

Для "Зенита" игра с "Краснодаром", может, и не настолько принципиальна. Они обеспечили себе право на ошибку. После крупной победы над ЦСКА команда не блистала в играх с другими соперниками. Но по-прежнему лидирует в турнирной таблице. От чемпионства в РПЛ их отделяет один шаг. Но они вполне могут растянуть удовольствие.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» и «Зенит» провели 16 матчей. В этих играх «быки» отпраздновали успех 3 раза, 3 игры завершились мирным исходом и 9 матчей принесли победу питерцам. Общая разница мячей в противостоянии – 27:11 в пользу сине-бело-голубых. В первом круге в октябре 2018-го «Зенит» дома победил «Краснодар» - 2:1. В апреле 2019 года с победой из Краснодара уехал питерский клуб.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "КРАСНОДАР" - "ЗЕНИТ"

Букмекеры считают, что игра закончится ничьей.

Коэффициент на победу «Краснодара» - 2,35, на ничью – 3,35, а на победу «Зенита» - 3,05.

Фаворитом встречи редакция "КП" считает "Краснодар".

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