Тренер «Зенита» перед игрой с «Краснодаром» узнал, что стал дедушкой
Тренер питерского "Зенита" Сергей Семак находится сейчас в Краснодаре. В кубанской столице идут последние приготовления к одной из главный игр сезона - с ФК "Краснодар". Именно здесь должна решиться судьба чемпионства в РПЛ.
Однако для прославленного российского тренера, которого признали лучшим в прошлом месяце, этот день ознаменовался еще одним счастливым событием - рождением внучки.
В 44 года отец восьмерых детей Сергей Семак стал еще и дедушкой.
- Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой ! Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за всё, - сообщила супруга Семака Анна на своей странице в Instagram.
Известно, что 20-летняя старшая дочь Семака Мая родила сегодня, 5 июля, девочку.
Справка «КП»
Сергей Семак родился 27 февраля 1976 года в Ворошиловоградской (ныне Луганской) области. Пятикратный чемпион России в составе трех клубов – ЦСКА, «Рубин» и «Зенит». Бронзовый призер чемпионата Европы. На Евро-2016 входил в тренерский штаб сборной России.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "КРАСНОДАР" - "ЗЕНИТ"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Cергей Семак - любитель живописи, многодетный отец и тренер, который штрафует за мат
Штрихи к портрету нового наставника «Зенита» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU