Тренер «Зенита» перед игрой с «Краснодаром» узнал, что стал дедушкой

Тренер питерского "Зенита" Сергей Семак находится сейчас в Краснодаре. В кубанской столице идут последние приготовления к одной из главный игр сезона - с ФК "Краснодар". Именно здесь должна решиться судьба чемпионства в РПЛ.

Однако для прославленного российского тренера, которого признали лучшим в прошлом месяце, этот день ознаменовался еще одним счастливым событием - рождением внучки.

В 44 года отец восьмерых детей Сергей Семак стал еще и дедушкой.

- Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой ! Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за всё, - сообщила супруга Семака Анна на своей странице в Instagram.

Известно, что 20-летняя старшая дочь Семака Мая родила сегодня, 5 июля, девочку.

Справка «КП»

Сергей Семак родился 27 февраля 1976 года в Ворошиловоградской (ныне Луганской) области. Пятикратный чемпион России в составе трех клубов – ЦСКА, «Рубин» и «Зенит». Бронзовый призер чемпионата Европы. На Евро-2016 входил в тренерский штаб сборной России.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "КРАСНОДАР" - "ЗЕНИТ"

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