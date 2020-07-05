Обзор матча Краснодар - Зенит 5 июля 2020: счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче 26 тура чемпионата России по футболу со счетом 2:4.

Обзор матча Краснодар - Зенит 5 июля 2020

Чемпионат России по футболу выходит на финишную прямую. «Зенит» продолжает лидировать. Многие эксперты называют этот матч решающим. Если победит «Краснодар», то отрыв в 3 очка за 6 оставшихся матчей не выглядит пропастью, которую невозможно преодолеть. В случае поражения «быков» «Зенит» практически может оформлять чемпионство.

Итоговый счет и голы

Краснодар – Зенит: 2:4. Голы: Азмун, Уткин, Дзюба, Уткин, Азмун.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Хороший, живой первый тайм мы увидели, причём во многом благодаря "Краснодару". Хозяева нанесли 15 ударов по воротам и 8 - в створ. У "Зенита" 6 ударов и 2 - в створ. Преимущество было полностью на стороне "Краснодара", вот только "быки" подарили сопернику 2 гола, а сами своими шансами не пользовались. В итоге "Краснодар" проиграл первый тайм, но может быть он сумеет исправить ситуацию во втором.

Краснодар - Зенит. 0:1. Сердар Азмун, Тинькофф РПЛ, 26 тур 05.07.2020.Краснодар - Зенит. 0:1. Сердар Азмун, Тинькофф РПЛ, 26 тур 05.07.2020

Итог 1 тайма – 1:2.

ВТОРОЙ ТАЙМ

С перерыва команды вышли с боевым настроением. У «Краснодара» есть, кем усилить игру – Шапи, Кабелла на фланге. Можно было ожидать замену на усиление, но этого не произошло. С первых минут начал давить «Краснодар», а «Зенит» очень опасно огрызался на контратаках, мяч не шел в ворота благодаря Сафонову. На 60-й минуте Шапи поменял Уткина , очень атакующая схема была у хозяев. Игра шла без середины поля. За час 32 удара по воротам! Хоккей, а не футбол! На 69-й минуте со штрафного отличился Ракицкий, хозяевам нужно было начать давить на ворота гостей. На кону было не только чемпионство, но и Лига чемпионов. К концу игры хозяева перешли на игру с 3 защитниками. В конце матча началась потасовка из-за долгих замен гостей. Но после четвертого гола гостей "Краснодар" просел.

Итог матча Краснодар – Зенит 2:4. "Зенит" чемпион!

Краснодар - Зенит. 2:3. Сердар Азмун, Тинькофф РПЛ, 26 тур 05.07.2020.Краснодар - Зенит. 2:3. Сердар Азмун, Тинькофф РПЛ, 26 тур 05.07.2020

«КП» провела онлайн-трансляцию матча «Краснодар» - «Зенит».