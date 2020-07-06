«Караван к морю»: Огромные пробки в сторону побережья сняли в Краснодарском крае

На Кубани после отмены ограничительных мер на дорогах к Черному морю появились заторы. Особенно большой поток машин местные жители наблюдают перед выходными. Туристы часами готовы стоять в пробках лишь бы несколько часов погреться на солнышке и хотя бы по щиколотку зайти в море.

Местные жители сняли очередную вереницу автомобилей. Их возмутило огромное количество туристов, мчащихся в Краснодарский край.

«Больше похоже на торговый караван», - пошутили кубанцы в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/788721" frameborder="0"></iframe> В сторону Черного моря выстроились километровые пробки.

По словам авторов видео, запись была сделана на дороге из Краснодара в курортный поселок Джугба в Туапсинском районе. Это самый нелюбимый отрезок автолюбителей – в сторону побережья на закругленных участках всего по одной полосе для движения.

Также стоит отметить, что автолюбители жалуются на заторы на выезде из Краснодаре - на шлюзах, также много времени можно потерять, проезжая Горячий Ключ. Ещё заторы встречаются в районе хутора Коржевский. Кроме того, можно стать в пробку на участке от Анапы до Витязево.

Ранее «Комсомола» сообщала о том, что пробки в Краснодарском крае к побережью были еще в начале июня, когда только открыли курортный сезон. Тогда заторы зафиксировали в районе села Дефановка в Туапсинском районе. Почти наглухо здесь встали десятки машин, которые следовали в сторону побережья. Причиной той пробки стал пост ГАИ. Автоинспекторы проверяли у всех автовладельцев наличие красных спецпропусков, которые действовали на тот момент.