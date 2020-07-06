«Она не могла!»: в станице на Кубани, где тетя расчленила 9-летнего мальчика, не верят в ее вину

Чудовищная новость об убийстве 9-летнего мальчика в Мостовском районе потрясла всех, кто следил за ходом поисков. 10 мая 2019 года ребенок, словно сквозь землю провалился. Никаких следов и улик, никаких зацепок – ничего, что могло бы помочь найти школьника. Весь последний год волонтеры не прекращали рассылать ориентировки. Следователи просили помощь у своих коллег из других регионов – была версия, что мальчишку могли похитить и увезти. Но, как оказалось, он не покидал пределы родной станицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/788854" frameborder="0"></iframe> Женщина показывает следователям, как убивала 9-летнего мальчика Видео: СК России..

Тело школьника нашли во дворе дома его 28-летней тети. Именно ей следователи предъявили обвинения в убийстве, сама женщина признала свою вину. Как говорят соседи, с ребенком расправилась самым зверским образом. Из-за ссоры по поводу включенной музыки она сначала задушила мальчика, а затем расчленила. Останки спрятала в металлическую флягу, в которую засыпала хлорку и песок. А ее сожитель, брат мамы убитого ребенка, все это время ничего не замечал.

Последний, кто видел мальчика живым, была тетя, которую сейчас обвиняют в убийстве.

- Когда узнали, что это она сделала, полстаницы хотели устроить самосуд. Люди боялись своих детей на улицу отпускать, думали, вдруг маньяк вернется. А убийца под носом ходила и тщательно все скрывала, играя роль сострадалицы, - говорят жители станицы Баговской, где и нашли убитым мальчика.

Правда, некоторые считают, что действовала женщина не одна или, что еще хуже, покрывает другого человека.

- Ролик со следственных действий, который выложили правоохранители, невозможно смотреть! Вы видели ее поведение? Она спокойна, как удав. Так размеренно, по порядку все рассказывает – каким хладнокровным нужно быть. Либо у нее с головой что-то не в порядке, либо она врет. Чтобы истинного убийцу не выдать, - предполагает знакомая семьи Ольга Б.

По версии следствия, тетя расправилась с мальчиком из-за громкой музыки.

- Зачем ей брать на себя вину? У нее ведь двое маленьких деток! – говорят в ответ.

По словам юристов, случаи, когда молодые мамы берут на себя вину за другого человека, не редкость.

- В моей практике было несколько мягких приговоров, когда даже за тяжкие и особо тяжкие преступления виновный получает меньше 5 лет заключения или условное наказание. Если же он пишет явку с повинной, активно сотрудничает со следствием, признает вину в суде, при этом до этого момента судимостей у человека не было, а на иждивении находится маленький ребенок, то могут и отсрочку дать, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Денис Васильев. – Конечно, этот случай резонансный, за ходом расследования будут тщательно следить все. Но мягкое наказание вполне может быть.

Обвиняемая сама показала, что находится в ее сарае. Фото: кадр из видео СК России.

То, что сейчас говорят жители станицы, пока остается лишь догадками. Основная версия следствия такова – действовала женщина одна.

- Обвиняемую уже заключили под стражу. Сейчас проводятся все необходимые для расследования экспертизы, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

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