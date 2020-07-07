2020-07-07T22:12:21+03:00
Общество

В Сочи 13 июля ждут потоп и сильнейшие ливни

Но местные метеорологи называют такой «прогноз» фейком
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи 13 июля ждут потоп и сильнейшие ливни.В Сочи 13 июля ждут потоп и сильнейшие ливни.Фото: Анна МАЕВА
Изменить размер текста:

- Согласно прогнозу погоды в понедельник 13 июня в Сочи ожидается потоп – 87 мм осадков, - отмечается в сообщении.

Но местные синоптики этот «прогноз» опровергли и назвали фейком.

- Информацию о потопе в Сочи 13 июля не стоит пока принимать всерьез, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологиии мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей» Валентина Федорова. - Возможно, какая-то прогностическая модель и рассчитала сильные дожди с количеством 87 мм в районе Сочи, но для активного подъема рек важно не только количество ожидаемых осадков, но и их интенсивность и распределение по территории курорта.

По ее словам, к прогнозам с заблаговременностью более трех суток стоит относиться как к ориентировочным.

- Процессы в атмосфере происходят очень сложные, даже современные модели не могут их рассчитать достаточно точно. Чем больше период прогноза, тем больше ошибок накапливается в расчетах и, в итоге, ранее прогнозировавшийся процесс может измениться кардинально, погода будет совершенно другой, - подчеркнула Валентина Федорова.

Среди опасных явлениях лета в Сочи: град, смерч и ливень Фото: Анна МАЕВА

Среди опасных явлениях лета в Сочи: град, смерч и ливеньФото: Анна МАЕВА

Она напомнила, что сочинский гидрометцентр составляет прогнозы не далее, чем на предстоящие трое суток.

Специалисты центра обратили внимание, что 7 июля в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по сильной жаре, температура воздуха местами достигает +36+37 градусов.

Сочинские метеорологи напомнили об опасных явлениях лета. Это град, смерч, ливень и волнение моря более 4 баллов.

Как сообщалось ранее, туристов предупредили об образовании смерчей на побережье Черного моря. Природное явление ожидается в ближайшие недели в Лоо, Магри и некоторых районах Большого Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В пожаре в Кореновске пострадал человек
В Краснодаре построен каркас здания нового корпуса краевой детской больницы
В Краснодаре председатель гордумы Вера Галушко заболела коронавирусом
В Сочи определены границы дома-музея писателя Николая Островского
«Прехорошенький»: котенка леопарда, который недавно родился в Сочи, сняли на видео
На Кубани пятеро больных туберкулезом принудительно госпитализированы
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
В Сочи для модернизации системы водоснабжения необходимо порядка 100 млрд рублей
В Анапе запретили купаться на всех пляжах
В аэропорту Краснодара таможенники нашли у семейной пары почти полкило золота на 1,6 миллиона рублей
Вениамин Кондратьев вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов за июнь
В Сочи ураганом сорвало крышу с пятиэтажного жилого дома
ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов
В центре Сочи отремонтировали старые теннисные корты
Житель Кропоткина отправился на шоппинг с найденной чужой банковской карточкой
На Кубани женщина зарезала собутыльника в ответ на удар по лицу
Пограничники на Кубани задержали троих браконьеров с 600 особями пойманной рыбы
В Краснодаре командира части оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за взятку
В ДК станицы Кущевской обновили концертный зал