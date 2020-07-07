В Сочи 13 июля ждут потоп и сильнейшие ливни
- Согласно прогнозу погоды в понедельник 13 июня в Сочи ожидается потоп – 87 мм осадков, - отмечается в сообщении.
Но местные синоптики этот «прогноз» опровергли и назвали фейком.
- Информацию о потопе в Сочи 13 июля не стоит пока принимать всерьез, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологиии мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей» Валентина Федорова. - Возможно, какая-то прогностическая модель и рассчитала сильные дожди с количеством 87 мм в районе Сочи, но для активного подъема рек важно не только количество ожидаемых осадков, но и их интенсивность и распределение по территории курорта.
По ее словам, к прогнозам с заблаговременностью более трех суток стоит относиться как к ориентировочным.
- Процессы в атмосфере происходят очень сложные, даже современные модели не могут их рассчитать достаточно точно. Чем больше период прогноза, тем больше ошибок накапливается в расчетах и, в итоге, ранее прогнозировавшийся процесс может измениться кардинально, погода будет совершенно другой, - подчеркнула Валентина Федорова.
Среди опасных явлениях лета в Сочи: град, смерч и ливеньФото: Анна МАЕВА
Она напомнила, что сочинский гидрометцентр составляет прогнозы не далее, чем на предстоящие трое суток.
Специалисты центра обратили внимание, что 7 июля в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по сильной жаре, температура воздуха местами достигает +36+37 градусов.
Сочинские метеорологи напомнили об опасных явлениях лета. Это град, смерч, ливень и волнение моря более 4 баллов.
Как сообщалось ранее, туристов предупредили об образовании смерчей на побережье Черного моря. Природное явление ожидается в ближайшие недели в Лоо, Магри и некоторых районах Большого Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU