«Обратно на улицу нельзя, лапы будет натирать»: в Сочи ищут дом для кошки, которую пнул прохожий

Волонтеры подобрали кошу Нику на улице. У нее были стерты до крови задние лапы.

- Нам позвонил один из жителей дома, возле которого мы и забрали Нику. Он рассказал, что видел, как кошку пнул проходящий по улице мужчина. Удар бы такой сильный, что она отлетела в сторону, а когда встала, задние лапы начали отказывать, - рассказывают в сочинском приюте «Мягкие сердца». – Мы забрали кошку и отвезли к ветеринару. Оказалось, что из-за сильного удара в области пояснично-крестцового отдела позвоночника, у нее случилось защемление нерва и нарушение работы задних лап.

Ника прошла курс реабилитации и готовится к выписке

Поэтому лапы стали очень слабыми и кошка начала их волочить по асфальту, стирая до крови.

- Ника прошла курс реабилитации, ей сделали несколько операций, но теперь выбрасывать обратно на улицу ее нельзя, - говорят Полина Пророкова, волонтер центра помощи бездомным животным «Мягкие сердца». – У нее немного подворачиваются задние лапы и она их будет натирать. А в конце недели у нее заканчивается стационарное лечение и из клинике Нике просто некуда идти. Мы ищем Нике добрую и заботливую семью. Звонить можно по номеру 8-918-303-11-83

Ника в клинике

Кошка обработана от паразитов, ходит в лоток, стерилизована и ест сухой корм.

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