В Краснодаре таксист преследовал курьера, чтобы его сбить

Непонятный инцидент произошел в Краснодаре 8 июля. Как сообщают очевидцы, таксист одной из популярных фирм гонялся за доставщиком быстрой еды, который на велосипеде выполнял заказ.

- Скорость была бешеная, причем водитель автомобиля сбил его намеренно, - говорят свидетели происшествия.

Велосипедист-доставщик упал на руку. Дальше, по их словам, шумахер вышел из машины и стал нападать на него. Однако потасовку решил остановить внезапно появившийся охранник здания, возле которого и произошел инцидент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="638" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789475" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре таксист гонялся за доставщиком еды и намеренно сбил его.

- Охранник сказал, что ребятам лучше убраться подобру-поздорову, так как тут установлено наружное видеонаблюдение и вся эта драка записывается, - продолжают очевидцы.

После этого таксист сел в машину и спокойно уехал. А парень с жуткой болью в руке повез еду заказчику, а уже потом – прямиком в травмпункт. Там ему медики сделали рентген, по результатам которого стало понятно – перелом. Что послужило причиной подобных разборок, пока неясно, но в деле уже разбирается полиция.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность водителя транспортного средства, который после наезда на велосипедиста скрылся с места ДТП, после чего его действиям будет дана правовая оценка, - прокомментировал корреспонденту «КП»-Кубань» случившееся официальный представитель УВД по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Кроме того, в ситуации сейчас разбирается и руководство фирмы такси.

- Мы с большим вниманием относимся к любым инцидентам, в которых участвуют машины в брендинге нашего сервиса. Мы начали разбираться в ситуации, как только в сети появилась информация об инциденте. В настоящий момент мы выясняем подробности и не можем с уверенностью сказать, что водитель за рулем автомобиля сотрудничает с нашим сервисом. По-человеческим мы сочувствуем пострадавшему курьеру и примем все усилия, чтобы разобраться в случившемся, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе фирмы.

Напомним, ранее в Краснодаре таксист бросил ребенка с аутизмом на полпути к дому. Неговорящий мальчик вышел из машины, чтобы забрать забытые вещи, а водитель не стал его ждать.