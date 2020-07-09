2020-07-08T20:50:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 июля: число зараженных коронавирусом стабильно

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 9 июля 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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Количество заболевших стабильноКоличество заболевших стабильно
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 9 июля. За последние сутки в регионе подтвержден 61 случай COVID-19, из них в Краснодаре – 18. При этом количество выздоровевших за сутки превышает число заболевших.

– Подтверждено 6399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5198 пациентов выписаны с выздоровлением, что составляет более 81% от общего количества зараженных. За последние сутки выписаны 166 человек, – сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.

На Кубани с начала эпидемии умерло 83 пациента с COVID-19. 16 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента – на ЭКМО.

В обсерваторах региона остаются 249 человек: по 95 – в Краснодаре и Сочи, 59 – в Геленджике. Сейчас туда направляют только тех, кто прибыл из-за рубежа.

В то же время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил действие режима повышенной готовности до 21 июля.

- Продлить действие режима для сил и средств устранения ЧС по Краснодарскому краю с 00 часов 6 июля до 00 часов 21 июля, - говорится в документе.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют для всей индустрии развлечений. Закрыты кинотеатры, аттракционы в парках, аквапарки и бассейны. Не работают банные комплексы, сауны, хаммамы. Кроме того, запрещено проведение любых массовых мероприятий. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в помещениях.

Коронавирус в Анапе 9 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа нет ни одного нового случая коронавируса.

Коронавирус в Сочи 9 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 122 человека, за последние сутки это число выросло на 11 человек.

Коронавирус в Геленджике 9 июля 2020

В Геленджике за последние сутки подтверждено наличие инфекции у одного человека. Всего с начала недели заболели лишь три новых пациента.

Коронавирус в Туапсе 9 июля 2020

В Туапсе также нет новых заболевших пациентов.

Коронавирус в Ейске 9 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом не выявлено. С начала прошлой недели лечение проходят три новых пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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