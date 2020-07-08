В Сочи с вечера 8 июля действует штормовое предупреждение. Город накрыл мощный ливень грозой и ветром.

Непогода разыгралась не только на суше, но и на море. Сильный шторм и порывы ветра до 20 метров в секунду сыграли злую шутку с круизным лайнером «Князь Владимир». Судно стояло на якоре в круизный гавани Сочинского морского порта. Но после очередного удара стихии у теплохода оторвало швартовые. Волны отнесли корабль от причала, «Князь Владимир» развернуло.

Хотя, как говорят моряки, теплоход не может унести в море – у него мощные двигатели. Команда судна запустила их в оперативном порядке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789479" frameborder="0"></iframe> В Сочи из-за непогоды у круизного лайнера «Князь Владимир» оторвало швартовые.Видео: соцсети

- Круизный лайнер был пришвартован на место, все закончилось благополучно, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в ООО «Черноморские круизы».

Напомним, что в этом году круизный сезон в Сочи начинался многообещающе. Теплоход «Князь Владимир» поднял якорь 1 марта и повез туристов в Севастополь. Навигация должна была побить трехлетний рекорд по продолжительности. До конца октября судно собиралось выполнить 35 рейсов. Но все планы разрушил коварный вирус. 22 марта из ООО «Черноморские круизы» прилетели плохие новости: продажа и бронирование туров остановлены.

Лайнер снова вернулся в Сочинский морской порт и встал на долговременную стоянку. Летом теплоход снова начали готовить к отплытию, намечается старт круизного сезона, дубль два.

- На данный момент точная дата возобновления круизов не определена. Но мы готовимся снова дать старт навигации, как только будут решены все организационные вопросы, - уточнили в ООО «Черноморские круизы».

Морское путешествие, рассчитанное на неделю, начинается и заканчивается в Сочи. Кроме того, лайнер заходит в порты Новороссийска, Ялты и Севастополя.

Как сообщалось ранее, что круизное сообщение из Сочи в Крым возобновили на комфортабельном девятипалубном лайнере с 2017 года. Это сделано по поручению президента России Владимира Путина. Ранее, начиная с 1992 года, круизы по Чёрному морю не проводились в течение четверти века.