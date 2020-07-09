Слишком мало осадков: в Геленджике после сильнейшего ливня воду продолжают давать по графику

В Геленджике наводят порядок после сильнейшего ливня, который обрушился на курорт 8 июля. Некоторые улицы города превратились в бушующий поток, сметающий все на своем пути. На Платановой аллее с ног сбило женщину, ей помогли случайные прохожие.

Синоптики говорят, что всего за полчаса выпало 25,5 мм осадков, что примерно половина месячной нормы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789582" frameborder="0"></iframe> Геленджик после ливня 8 июля.

Жители курорта ждали дождя как манны небесной и даже готовы были смириться с подтоплениями, ведь с июня из-за засухи воду в Геленджике дают по графику – утром и вечером. В администрации города говорят, что ливень не нанес серьезного ущерба – уже к утру четверга о нем ничего не напоминает, разве что подмыт песок на двух пляжах. Правда, проблемы с водой дождь тоже не решил. Влага в кранах жителей города появляется по часам – с 6 до 9 часов и с 18 до 21, а по улицам курсируют цистерны, которые подвозят воду к домам. В таком режиме Геленджик живет с начала мая.

- По информации «Концессии водоснабжения - Геленджик», долгожданный дождь, к сожалению, практически не отразился на ситуации с водоснабжением. Осадки не успели достаточно пропитать землю и наполнить скважины, - сообщают в мэрии курорта.

Все дело в том, что снабжение курорта на 50% зависит от Троицкого магистрального водопровода, на 50% – от собственного водозабора в поселке Дивноморском. Но более половины скважин этого водозабора остановлены из-за засухи.

- Чтобы вода стала наполнять подрусловый уровень и водоносные скважины, ей необходимо проделать путь в 30-40 метров под землю. Разовые однодневные осадки не позволяют почве достаточно напитаться. А если обильных дождей нет год, то соответственно, водоносные слои пересыхают, скважины пустеют и водоснабжение города начинает осуществляться по графику, - объясняются в водоснабжающей организации.

Во дворах часто можно встретить цистерны

По данным синоптиков, количество осадков в Геленджике снижается три года подряд, что только усугубляет проблему.

– Частично проблема с водой в городе решена за счет ввода в эксплуатацию нового участка Троицкого водопровода – он работает в штатном режиме. Но так как система водоснабжения закольцованная, полностью закрыть вопрос можно только при условии постоянного наполнения местного водозабора, – говорят в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил найти альтернативные варианты обеспечения курорта бесперебойным водоснабжением. Специалисты начнут поиск новых мест для строительства водозабора в районе Пшады.

Разведанное месторождение подземной воды расположено в 25 км от Геленджика. Водоносный слой представляет собой «пласт-полосу», шириной от 300 до 600-700 метров.

- На основании полученных данных проектировщики прорабатывают приблизительную стоимость строительства трубопровода и водозабора на Пшадском месторождении. Разведанные суточные запасы там составляют 40 тысяч кубометров воды, что превышает объемы потребления на пике, говорят в мэрии.

На это, конечно, уйдет немало времени и средств, а жители Геленджика пока снова просят дождя у небес.

ПОЛЕЗНЫЙ НОМЕР

Оставить заявку на подвоз воды на курорте можно, позвонив диспетчеру «Концессии водоснабжения - Геленджик»: 8 (86141) 2-10-33, 8-901-012-86-20, с 8:00 до 17:00; в диспетчерскои службе города примут заявку на подвоз питьевои воды социально незащищенным семьям по телефону 8 (86141) 2-15-88.