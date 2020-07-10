2020-07-10T15:02:37+03:00
Общество

Пробки на трассе «Краснодар - Новороссийск» в сторону моря 10 июля 2020: постоять придется в Абинском районе

Пробки образовались на трассе «Краснодар - Новороссийск» 10 июля 2020
Евгения ОСТРАЯ
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Выехать из Краснодара пока можно, но только пока. Фото: Яндекс/картыВыехать из Краснодара пока можно, но только пока. Фото: Яндекс/карты
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В пятницу, 10 июля, на дорогах Краснодарского края, ведущих к морю, началось привычное оживление. "КП" - Кубань" рассказывает, где по данным ЯндексКарт, наблюдается повышенная транспортная активность, а где пробки на трассе «Краснодар - Новороссийск» в сторону моря.

Итак, ближе к обеду побагровел Восточный обход Краснодара. Но пробка, возникшая из-за ремонтных работ, быстро "рассосалась". Ожидается, что до вечера здесь можно беспрепятственно выехать из города.

Постоять традиционно придется в Холмской, Абинске и Крымске Фото: Иван ВИСЛОВ

Постоять традиционно придется в Холмской, Абинске и КрымскеФото: Иван ВИСЛОВ

Незатруднительно пока выехать из Краснодара через Тургеневский и Яблоновский мосты. Пробок в этом направлении не наблюдается. Но ожидается, что по окончании рабочего дня, эти направления будет сложно преодолеть быстро.

По трассе "Краснодар- Новороссийск" заторы встретятся путешественникам уже сейчас. Постоять водителям придется перед станицей Северской. Здесь разбираются с последствиями ДТП. Плотность транспорта замечена на федеральной трассе А146 в районе станицы Холмской. Здесь традиционное столпотворение машин из-за сложного поворота и грузового движения. Полные зерновозы не развивают высоких скоростей и в итоге "собирают" за собой автопоезд из легковушек.

Трасса проходит через город Абинск, но можно ехать в объезд

Трасса проходит через город Абинск, но можно ехать в объезд

Пробка и на подъезде в Абинск. Приблизительная ее продолжительность - 15 минут.

На кольце перед Крымском - тоже красным-красно. При желании, в этом направлении можно воспользоваться альтернативным путем.

Самые пробочные места, как правило, в районе поселка Нижнебаканский и перед Верхнебаканским. Альтернативный вариант – уйти сразу от Крымска вправо на анапскую трассу. Идет она через станицу Варениковскую, Гостагаевскую, Натухаевскую, Раевскую. Доедете до поста ДПС рядом с поселком Верхнебаканским, а оттуда уже рукой подать до Новороссийска. Так, объезжая места заторов, потратите 1 час 41 минуту. Но накатаете на 43,5 километра больше.

Внутри города-героя движение тоже плотное. Но вам же к морю!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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