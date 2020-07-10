Туристы жалуются на условия проживания в топовом отеле в Сочи

Главный курорт страны – Сочи – может похвастаться перед своими конкурентами, ведь именно здесь раньше всех открылись пляжи и объекты туротрасли в условиях пандемии. Десятки здравниц, пляжей заработали в самом начале лета, именно поэтому в июле Сочи принял уже стотысячного туриста.

Многие едут на курорт уже как в любимое место отдыха, другие приезжают сюда впервые – внешняя граница страны пока еще закрыта, а летние отпуска надо использовать по назначению. Вот и поехали россияне вместо европейских курортов в Сочи.

Многие сочинские объекты туристической отрасли встречают отдыхающих на высшем уровне. Уезжая, люди заявляют, что с удовольствием приедут на Черноморское побережье и в следующем году. Но, как выяснилось, не все зарекомендовавшие себя за долгое время существования отели в нынешнем году смогли показать достойный результат. Например, отрицательные отзывы туристов уже успел собрать вокруг себя популярный четырехзвездочный отель «Жемчужина». Зона рекреации здесь огромная – сотни номеров, десятки этажей, бассейн, рестораны, медицинский кластер, и много чего другого. В общей сложности у территории отеля около 70 тысяч квадратных метров.

Некоторые отдыхающие жалуются:

- Слышали, что завезли сюда студенток, платят по пять тысяч за работу в качестве помощниц горничных. А номеров тысячи, в итоге получается, что уборка, как мы считаем, производится плохо, хотя отдыхающих очень и очень много, - рассказывает один из туристов.

К слову, жалуются некоторые постояльцы на популярных туристических сайтах и на неполную комплектацию номеров – по их мнению, не хватает белья, полотенец, стаканов, аксессуаров. А когда горничные спешат из-за большого объема работы, им кажется, что качество наспех проделанной работы оставляет желать лучшего.

- Мы считаем, они просто перестилают постели и выносят мусор. Как нам кажется, качественная текущая уборка не производится, так как им по 50 номеров надо убрать. Слышали, что текущую уборку делают только самым недовольным проживающим, которые могут пожаловаться. Остальные номера грязные, - жалуются некоторые постояльцы.

Есть и те туристы, что оставляют отзывы об отеле и на различных сайтах. Так, например, остро встал вопрос нехватки пляжных полотенец. Также есть жалобы от некоторых на грязь в номерах. Но, пожалуй, самый частый негативный отзыв – о поломанных сплит-системах. И это в сорокаградусную жару!

Отзыв одного из туристов. Фото: скриншот с сайта https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g298536-d304814-Reviews-Grand_Hotel_Zhemchuzhina-Sochi_Greater_Sochi_Krasnodar_Krai_Southern_District.html#REVIEWS

В самом же четырехзвездочном отеле «Комсомольской правде» прокомментировали ситуацию и рассказали, что из-за карантина им не удалось сделать все, что было запланировано, так как отель резко оказался в простое.

- За эти два месяца мы успели отремонтировать часть номеров, начали работы по замене лифтов, а также отремонтировали и подготовили к открытию чашу бассейна с подогреваемой водой +28С. Сейчас у нас большой наплыв туристов, 100% загрузка отеля. К сожалению, система кондиционирования вследствие периодических скачков напряжения на трансформаторной подстанции частично вышла из строя. Мы делаем все, что от нас зависит, и предпринимаем максимум усилий для комфортного проживания гостей. В настоящий момент руководством гостиничного комплекса закуплены индивидуальные кондиционеры для каждого номера, а специалистами ведется монтаж и установка сплит-систем, - рассказали представители роскошных апартаментов.

А насчет уборки, с их слов, в номерах все строго: по требованию Роспотребнадзора она проводится ежедневно. Колоссальная работа ведется в режиме нон-стоп. А вот слухи о том, что горничным помогают студентки, в отеле подтвердили.

- Из-за большой нагрузки к дополнительной работе мы привлекли студентов со всей России. Нам помогает молодежная общероссийская организация «Российские Студенческие Отряды». Все службы гостиничного комплекса работают на максимальных оборотах на благо туристов и всего Краснодарского края, - заявили представители отеля «Жемчужина».