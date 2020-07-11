«Врезался в бордюр и потерял сознание»: в Краснодаре мальчик после катания на электросамокате госпитализирован в тяжёлом состоянии

В Краснодаре вечером 10 июля в детскую больницу был доставлен мальчик в тяжёлом состоянии. Алексею (имя изменено) 12 лет, он приехал в краевую столицу из Апшеронского района.

10 июля Леша отправился в парк «Краснодар» со своей тётей. Мальчик так ждал этой прогулки. Ведь ему обещали взять напрокат электросамокат, о котором ребенок так давно мечтал.

Быстро оформили аренду заветного самоката и счастливый Лёша помчал по велосипедным дорожкам парка.

Лёша помчал по велосипедным дорожкам парка. Фото: @officialparkkrasnodar

Он сильнее нажал на педаль газа, чтобы лететь с ветерком и не заметил, что впереди бетонное ограждение. Мальчик не успел затормозить и на полной скорости влетел в бордюр. Удар был такой силы, что он потерял сознание.

Вокруг упавшего мальчика собрались люди, кто-начал делать подростку искусственное дыхание. Потом приехала «скорая помощь» и отвезла его в больницу.

В настоящее время ребёнок находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь. По факту происшествия проводится проверка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара проводит доследственную проверку по факту получения мальчиком травм в результате падения с электрического самоката.

- Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, предоставившего электрический самокат для катания ребёнка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писала «Комсомолка», в регионе происходит немало несчастных случаев, связанных с электросамокатами. Одна из трагедий произошла в Сочи в марте. В центре курорта мужчина на электросамокате сбил 4-летнюю девочку. Врачи диагностировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости.