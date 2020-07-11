«Рейс с зонтом»: В Сочи приземлился самолет, в котором с потолка пошел «дождь»

В Сочи приземлился «мокрый рейс» из Хабаровска. Во время полета с потолка самолета закапал «дождь». Пассажиры поторопились укрыться под зонтами. Очевидцы курьеза выложили видео в сеть, но с претензиями пока обращаться не стали.

- На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата. Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию, - говорится в официальном комментарии пресс-службы авиакомпании «Россия».

Пассажиры рейса Хабаровск Сочи раскрыли зонты из-за "дождя" в салоне.

Представитель авиаперевозчика уточнила, что будет проведено расследование по фактам, приведенным в видео, размещенном в социальных сетях.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи, 10 июля рейс авиакомпании "Россия" из Хабаровска прибыл в 9.30 - по расписанию.

Сочи встретил пассажиров ярким солнцем и температурой воздуха 29 градусов тепла.

Как писала «Комсомолка», в Сочи в июле самолетом прилетят более 350 тысяч туристов. Всего авиасообщением будет охвачено 15 направлений, из которых особо выделяют рейсы во Владивосток, Благовещенск, Южно-Сахалинск и Хабаровск.