2020-07-11T17:25:24+03:00
Общество

«Рейс с зонтом»: В Сочи приземлился самолет, в котором с потолка пошел «дождь»

После осадков во время полета пассажиры были вдвойне рады южному солнцу [видео]
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи приземлился самолет с прохудившейся обшивкойВ Сочи приземлился самолет с прохудившейся обшивкой
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В Сочи приземлился «мокрый рейс» из Хабаровска. Во время полета с потолка самолета закапал «дождь». Пассажиры поторопились укрыться под зонтами. Очевидцы курьеза выложили видео в сеть, но с претензиями пока обращаться не стали.

- На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата. Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию, - говорится в официальном комментарии пресс-службы авиакомпании «Россия».

Пассажиры рейса Хабаровск Сочи раскрыли зонты из-за "дождя" в салоне.

Представитель авиаперевозчика уточнила, что будет проведено расследование по фактам, приведенным в видео, размещенном в социальных сетях.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи, 10 июля рейс авиакомпании "Россия" из Хабаровска прибыл в 9.30 - по расписанию.

Сочи встретил пассажиров ярким солнцем и температурой воздуха 29 градусов тепла.

Как писала «Комсомолка», в Сочи в июле самолетом прилетят более 350 тысяч туристов. Всего авиасообщением будет охвачено 15 направлений, из которых особо выделяют рейсы во Владивосток, Благовещенск, Южно-Сахалинск и Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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