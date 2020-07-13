«Люди стоят в очереди с баклашками»: Алена Водонаева пожаловалась на отсутствие воды в элитной квартире на побережье

Буквально неделю назад теледива Алена Водонаева похвасталась дорогостоящей покупкой. Она приобрела новую квартиру на побережье. Ей приглянулось элитное жилье в Геленджике. Апартаменты в новом жилом комплексе звезда взяла, не задумываясь. Вместе с ней в Геленджике живут и родители - маме Водонаева купила квадратные метры в три года назад. Недвижимость, по некоторым данным, обошлась звезде в 9 миллионов рублей.

Но у шикарного жилья на курорте оказался огромный минус – вода в доме бывает далеко не каждый день. В Геленджике из-за сильной засухи ее подают по графику - с 06:00 до 9:00 часов и с 18:00 до 21:00. По улицам курсируют цистерны, которые подвозят воду к домам.

А проблема эта в городе уже давно - снабжение курорта на 50% зависит от Троицкого магистрального водопровода, на 50% - от собственного водозабора в поселке Дивноморском. Но более половины скважин этого водозабора остановлены из-за засухи.

- Чтобы вы понимали, в 2020-м году, в туристическом приморском городе люди живут без воды. Ее просто нет! Не течет в кранах, - написала в своем Instagram телеведущая. - Чтобы помыться, люди копят ее в тазах на «черныи день», потому что обычно воду дают на определенные часы (на два, например), ну, или вообще могут не дать. На свое усмотрение.

По словам Алены Водонаевой, ее мама ранее пожаловалась на то, что без воды они сидели двое суток.

alenavodonaeva Алена Водонаева возмутилась проблемами с водой в Геленджике

- Чтобы помыться и приготовить еду, люди стоят в очередях с баклашками, в том числе пенсионеры, - говорит знаменитость. – В городе обещают уже который год разобраться с обеспечением граждан водой, но на деле - то, что вы видите на фото.

Алена Водонаева заявила, что уже обращалась в мэрию по поводу воды. Звонила и в управляющую компанию, которая обслуживает ЖК. А теперь Алена Водонаева надеется, что публичное обращение к ним как-то ускорит ситуацию, и жителям дадут воду.

- Больно осознавать, что моя мама и другие жители нашего двора в данный момент стоят с ведрами в очереди за водой, - сказала телеведущая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известная телеведущая Алена Водонаева пожалела, что купила квартиру в Геленджике

Обзавестись апартаментами на Черноморском побережье мечтают многие звезды шоу-бизнеса. Исключением не стала и известная телеведущая Алена Водонаева. Чуть больше года назад она приобрела квартиру в Геленджике, правда, не для себя, а для родителей. Вот только от покупки недвижимости экс-участница «Дома-2» не в восторге (читайте далее)

Рыжий из «Иванушек» - в Сочи, а Водонаева - в Геленджике: Кто из звезд купил жилье в Краснодарском крае

Недвижимость в окрестностях черноморской здравницы в разное время приобрели Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Алла Пугачева, Земфира, Александр-Масляков-старший (подробнее)