Хостинский самострой: Как в сочинском садовом товариществе вырастить таунхаусы, офисы и СПА

Можно ли садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) превратить в городской офисно-жилой комплекс? Формально — невозможно. Закон допускает там только возведение небольших хозяйственных построек — например, сарайчиков для хранения лопат, граблей и прочего инвентаря — или маленьких домиков для спасения от палящего солнца. Но эти ограничения не помешали отгрохать на землях СНТ в Сочи на улице Звездная огромный жилой массив, состоящий из домов, таунхаусов, СПА-комплекса, ресторана, офисов и прочей урбанистической инфраструктурой.(Иски администрации и «Акт осмотра земельного участка» имеются в распоряжении редакции., - прим.ред.)Причем, проблема здесь не только в вероятно возможных нарушениях закона: похожий на вероятный самостройкомплекс расположился на склоне горы в несколько уровней. Глядя на все это, возникают опасения, что данная многотонная конструкция возможно может сложиться, как карточный домик, похоронив под собой тех, кто поддался на рекламу нечистоплотных застройщиков…

Еще недавно в Сочи существовало садоводческое некоммерческое товарищество «Сутугинское», расположившееся в Хосте. Самого «Сутугинского» уже нет, однако его бывшие земли не потеряли своего назначения – по идее, в этих местах, «разрезаемых» извилистой улицей Звездная, сейчас должны расти плодовые деревья, любовно возделываемые садоводами. Наслаждению от созерцания зеленых просторов не должны мешать капитальные строения – по российскому законодательству на землях СНТ разрешено возводить лишь мелкие строения хозяйственного назначения и так называемые летние (то есть не капитальные) домики. Конечно, российское право весьма гибкое, поэтому нередко закрывает глаза на то, что вместо милых деревянных домишек появляются строения посерьезнее. Но и здесь всё должно быть в рамках ограничений, ведь нарушив их можно навлечь на себя гнев властей.

Постройки на склоне горы напоминают слоеный пирог

Оказавшись сейчас в Сочи на улице Звездная,вы будете поражены. На склоне горы в несколько уровней выросли не сады, а основательные жилые дома, таунхаусы, крытая парковка, гаражи, огромные коттеджи, различная коммерческая недвижимость, отданная под офисы, СПА, ресторан и так далее. Здесь живут, работают и отдыхают люди, не зная об истинном назначении земель садоводства.

Казалось бы, огромный скандал, просто обязанный, как кажется, привлечь внимание компетентных органов и следствия. Но бывшие руководители Сочи и Кубани в лице экс-главы города Анатолия Пахомова или, скажем, начальника Росимущества по Краснодарскому краю Андрея Краснова, при которых появился этот вероятно возможный самострой, по каким-то причинам не смогли ничего с ним сделать. Примечательно, что тот же Краснов сейчас арестован за некие махинации как раз в сочинской Хосте, как ранее сообщала КП-Кубань https://www.kuban.kp.ru/online/news/3640433/– пусть и совсем по другому делу.

Учитывая, что отгроханные офисы и таунхаусы на Звездной остаются на своих местах, а жилые и нежилые площади открыто сдаются, продаются и заселяются, хотелось бы по данному вопросу услышать позицию властей региона, недавно занявшего должность прокурора Сочи Вячеслава Овечкина и его непосредственного начальника, главы надзорного ведомства края Сергея Табельского.

Среди жителей Сочи бытует мнение, что живучесть застройки возможно может быть связана с именем вероятного владельца – или, как минимум, бенефициара - всей этой застроенной территории Вадима Владимировича Бровцева. Поговаривают, что девелопер Бровцев— крупный игрок на сочинском рынке недвижимости. СМИ утверждают, что за ним тянется длинный шлейф скандалов и из его родного города в Челябинской области, и из Южной Осетии, где он возглавлял правительство в 2009-2012 годах и даже несколько месяцев исполнял обязанности президента.

Решив заняться «выращиванием» квадратных метров на садоводческих участках в Сочи, застройщик все же подумал о соблюдении закона. Как писала недавно газета «Версия», Бровцев задействовал двухходовую комбинацию. Статус земель в составе садоводческого товарищества не требует специального разрешения для начала работ. Когда же встал вопрос о допустимости капитального строительства на землях СНТ«Сутугинское», последнее своевременно самоликвидировалось.

Тем не менее, участки предназначались для садоводства, а не для капитального строительства—не будем об этом забывать. Поэтому городские власти решили заставить Вадима Бровцева снести самострой.(Иски администрации имеются в распоряжении редакции. – прим.ред.)

Хостинский районный суд принял дело к рассмотрению. Однако представители истца — городской администрации — по удивительной случайности несколько раз не являлись на заседание. (Материалы имеются в распоряжении редакции – прим.ред.)В этой ситуации ослепленная — толи сочинским солнцем, толи блеском чего-то другого — Фемида принял единственно возможное решение: оставить иск без рассмотрения.

Это было не последнее судебное разбирательство. 27 августа 2018 года Хостинский районный суд под председательством судьи Н. А. Волковой признал, что 15 буронабивных свай и фундамент являются элементами незаконной капитальной застройки и постановил демонтировать их. Но уже осенью, 12 октября, та же судья того же суда соглашается с доводами представителей Бровцева о том, что сваи и фундамент являются элементами территории, но никак ни объектами капитального строительстваблагоустройства. Из материалов суда (имеются в распоряжении редакции):

«Данный вывод суда основан на заключении от 01.10.2018 кадастрового инженера…, из которого следует, что при проведении обследования земельного участка установлено наличие незавершенных подпорных стен, устанавливаемых на буронабивных сваях, а так же бетонного покрытия дороги, являющейся фактическим заездом на участок. Подпорные стены являются вспомогательными сооружениями и препятствуют оползневым процессам. Доказательств обратного администрацией города Сочи суду не представлено».

После окончания судебных разбирательств, больше похожих на игру в поддавки, вопросов к застройке, судя по всему, уже не возникало. Правда, садам тут места не осталось: вместо зелени исараев для хранения лопат, граблей и прочего хозинвентаря, а также маленьких домиков для спасения от палящего солнца выросли жилые дома, офисы, парковки, СПА и ресторан.(«Акт осмотра земельного участка» имеется в распоряжении редакции. – прим. ред.).

Так, расположенный там коттеджный поселок «Радужный» состоит из четырех домов (два двухэтажных и два трехэтажных), стоящих на стилобате, под которым построена парковка.

Под парковкой ЖК «Радужный» построены несколько таунхаусов.(Документы имеются в распоряжении редакции. – прим.ред.) В таунхаусах, как и в «Радужном», и в ЖК «Усадьба» (последний формально представляет собой несколько жилых домов: фактически там есть СПА-комплекс, офисы и ресторан), активно продаются квадратные метры.

Мы не случайно написали «квадратные метры», а не «квартиры». Не забывайте: речь идет о скромных садовых домиках. Поэтому жилье продается в виде долей от земельного участка с постройкой.

Закон не запрещает собственнику продать или иным способом передать долю недвижимого имущества другому гражданину. Проблема в том, что нотариально заверенные доли участка не являются полноценными квартирами: для прописки в них и для незначительной перепланировки требуется согласие всех прочих дольщиков. Разумеется, на этом не заостряют внимание покупателей.

Не говорят покупателям и о том, что если здания возведены с возможно вероятными нарушениями, то жить здесь может быть попросту опасно.

Постройки на склоне горы напоминают слоеный пирог – несколько уровней застроены домами, зданиями коммерческого назначения и прочей инфраструктурой, включая парковку. Эта конструкция давит всей своей огромной массой на небольшую площадь.

А между тем горы в районе Сочи — молодые в геологическом плане, и мелкие землетрясения в регионе — не редкость. Чуть более сильная, чем обычно, подвижка пластов земной коры может стать роковой.

Кто будет виновен в локальной техногенной катастрофе и гибели людей — сами ли«садоводы», доверившиеся продавцам этой недвижимости ?

Или привычно обвиним во всем стихию?