2020-07-13T18:44:42+03:00
Происшествия

В Краснодаре просят проверить «Проект Екатерина» на экстремизм

Они избили мужчину за глоток пива на детской площадке
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Спортсменам не понравилось, что Сергей сделал глоток пива.Спортсменам не понравилось, что Сергей сделал глоток пива.
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О том, что краснодарская организация «Проект Екатерины» может быть преступной группировкой, рассказал «Комсомолке» адвокат Адвокатской палаты края Алексей Иванов, принявший под защиту пострадавшего от рук этого членов сообщества. Организация за недолгое время существования успела зарекомендовать себя не с положительной стороны. Напомним, ранее мы писали, что краснодарец Сергей Приходько пострадал от рук членов «Проекта». Молодые люди избили его за то, что позволил выпить глоток пива при своем малолетнем сыне.

- С женой и ребенком мы находились на детской площадке, - говорил тогда Приходько. – Рядом занимались спортсмены в футболках с надписью «Проект Екатерина». Когда я открыл бутылочку с пивом и сделал глоток, один из них подбежал и стал как дикарь орать и очень грубо сказал мне убрать пиво. Я согласился, но возмутился, мол, кто он такой, чтобы так со мной разговаривать. Поставил баночку на лавку, хотел встать, но мужчина меня толкнул.

Тут же завязалась драка, подоспели и остальные «екатерининцы» - принялись оскорблять Сергея и его жену. И все это – на глазах ребенка.

- Супругу вообще схватили, а потом оттолкнули. Говорили, что мы алкаши, как можем пить при сыне, - продолжал пострадавший глава семейства, написавший позже заявление в полицию.

В Краснодаре спортсмен избил отца трехлетнего ребенка за глоток пива.

А пару дней назад его адвокат Алексей Иванов обратился к првоохранителям с просьбой проверить – законна ли вообще организация этого сообщества. Ведь, по его мнению, мотив проекта – это пропаганда физической силы.

- У них была инстаграм-страница, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат. – Там они писали, что их цель – это избиение плохих парней всем деревянным и металлическим, что может попасть под руку, а также обращение с гражданским оружием, возводя его в культ.

К слову, занимались «екатерининцы», по словам Иванова, ножевым боем, самообороной, повышением грамотности в вопросах личной безопасности. И все это публиковали на своей страничке.

- Они проявляли агрессию в отношении граждан, которые не разделяли их взгляды, и применяли в отношении них насилие, - продолжает правозащитник.

Спортсмен нанес телесные повреждения Сергею.

Именно поэтому адвокат обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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