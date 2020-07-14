2020-07-14T09:14:03+03:00
Общество

Турция открывает полеты в Краснодар и Сочи

Возобновить сообщение планируется в августе
Галина КОПЫЛОВА
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Turkish Airlines планирует начать полеты в Россию. Фото: turkishairlines.comTurkish Airlines планирует начать полеты в Россию. Фото: turkishairlines.com
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Авиасообщение между Россией и Турцией, как и между другими странами, было прекращено из-за пандемии. Многие российские туристы не успели вернуться домой в установленные сроки и на несколько недель зависли за рубежом. Отличной новостью стало открытие границ, но только пока в одностороннем порядке.

Основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines заявила о возобновлении полетов с 1 августа.

- После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо. Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, так как знаем, как трудно планировать их в этот период, - опубликовано на сайте перевозчика.

Фото: turkishairlines.com

Фото: turkishairlines.com

Прилететь из Турции можно в шесть городов нашей страны: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи.

- С 1 августа планируется совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа — по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа — по три рейса в Казань, по четыре рейса в Ростов-на-Дону, - говорится на сайте компании в предварительном графике полетов.

А вот в Краснодар и Сочи самолеты из Турции начнут летать с 5 августа. В города Кубани планируется совершать по три рейса в неделю.

Напомним, что в России продолжает действовать запрет на авиасообщение с другими странами, за исключением единичных вывозных рейсов. Решение вопроса о возможности отправиться из России в Турцию отложили до 1 августа.

КСТАТИ

На Кубани каждый день прибавляется в среднем около 60 человек, заболевших коронавиусом. Как сообщают в региональном оперштабе, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения на Кубани равен 119,5. Это один из самых важных показателей, так как демонстрирует реальное положение дел. Число заразившихся в крае скоро перевалит за 7 000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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