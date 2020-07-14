«Пошла волна, пошла»: в Краснодаре после ливня автомобили тонули как игрушечные
На Краснодар сегодня, 14 июля, обрушился залповый дождь. Буквально за считанные минуты город погрузился под воду.
- Впору батискафы заводить, - отшучивались горожане в соцсетях, наблюдая, как сопротивляются воде непривычные к ней автомобили.
Вот волной от проезжающего мимо грузовика, как игрушки, их толкнуло друг к другу.
В Краснодаре после ливня утонули легковушки.
- Помимо того, что салон весь мокрый, так еще и топливная система сырая. Поехать на ней еще не скоро придется, - сетует владелец одной из "утопленниц".
В МЧС напоминают, что предупреждали о сильном ливне. И от поездок можно было и отказаться.
- Прогноз оправдался. За два часа выпало свыше 20 мм осадков. Подтоплены 25 низменных участков автомобильных дорог, 2 придворовые территории. Вода в дома не заходила, - сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.
На дороги кубанской столицы выдвинулась водооткачивающая техника, чтобы в какой уж раз устранять последствия стихии.
ИСТОЧНИК KP.RU