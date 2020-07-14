«Пошла волна, пошла»: в Краснодаре после ливня автомобили тонули как игрушечные

На Краснодар сегодня, 14 июля, обрушился залповый дождь. Буквально за считанные минуты город погрузился под воду.

- Впору батискафы заводить, - отшучивались горожане в соцсетях, наблюдая, как сопротивляются воде непривычные к ней автомобили.

Вот волной от проезжающего мимо грузовика, как игрушки, их толкнуло друг к другу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="508" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790467" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре после ливня утонули легковушки.

- Помимо того, что салон весь мокрый, так еще и топливная система сырая. Поехать на ней еще не скоро придется, - сетует владелец одной из "утопленниц".

В МЧС напоминают, что предупреждали о сильном ливне. И от поездок можно было и отказаться.

- Прогноз оправдался. За два часа выпало свыше 20 мм осадков. Подтоплены 25 низменных участков автомобильных дорог, 2 придворовые территории. Вода в дома не заходила, - сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

На дороги кубанской столицы выдвинулась водооткачивающая техника, чтобы в какой уж раз устранять последствия стихии.