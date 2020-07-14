2020-07-14T15:47:27+03:00
Происшествия

«Пошла волна, пошла»: в Краснодаре после ливня автомобили тонули как игрушечные

С десяток припаркованных у городского рынка машин ушли под воду [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Автомобили утонули после ливня в КраснодареАвтомобили утонули после ливня в Краснодаре
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На Краснодар сегодня, 14 июля, обрушился залповый дождь. Буквально за считанные минуты город погрузился под воду.

- Впору батискафы заводить, - отшучивались горожане в соцсетях, наблюдая, как сопротивляются воде непривычные к ней автомобили.

Вот волной от проезжающего мимо грузовика, как игрушки, их толкнуло друг к другу.

В Краснодаре после ливня утонули легковушки.

- Помимо того, что салон весь мокрый, так еще и топливная система сырая. Поехать на ней еще не скоро придется, - сетует владелец одной из "утопленниц".

В МЧС напоминают, что предупреждали о сильном ливне. И от поездок можно было и отказаться.

- Прогноз оправдался. За два часа выпало свыше 20 мм осадков. Подтоплены 25 низменных участков автомобильных дорог, 2 придворовые территории. Вода в дома не заходила, - сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

На дороги кубанской столицы выдвинулась водооткачивающая техника, чтобы в какой уж раз устранять последствия стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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