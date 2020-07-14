2020-07-14T12:55:02+03:00
Происшествия

Ливень в Краснодаре 14 июля 2020: затоплены улицы, встали трамваи

По прогнозам синоптиков, ливень в Краснодаре 14 июля 2020 продлится до вечера [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/firre_lizzardФото: instagram.com/firre_lizzard
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Не успели жители города забыть о залповом ливне, который обрушился на Краснодар на прошлой неделе. Как вновь, краевой центр накрыла непогода. Темная туча расползлась в небе над кубанской столицей. Хлынул сильный дождь, начал греметь гром.

С большим количеством воды ливневки вновь не сумели справиться. Ливень подтопил сразу несколько улиц, причем не только в центре города, но и в других районах края.

Плывут машины на улице Северной - движение из-за глубоких луж сейчас затруднено.

Тяжело передвигаться сейчас и по Красной на участке около ТРЦ «Галерея». Там воды - по щиколотку.

Печально обстоят дела и на Петра Метальникова, где вода доходит до середины колес машин.

Потоп на Петра Метальникова. Фото: t.me/krd_tipich_ru

Потоп на Петра Метальникова. Фото: t.me/krd_tipich_ru

Ехать по лужам решаются единицы. Большинство водителей остановились в надежде переждать погоду.

Затопленные улицы парализовали движение трамваев. Вагоны стоят на Садовой, а также в районе Вишняковского рынка.

Трамваи встали в городе из-за ливня.

Трамваи встали в городе из-за ливня.

Кроме того, выстроились трамваи и на Коопаративном рынке. На остановках пассажиры ждут транспорт уже больше 20 минут. Когда поедут вагоны, неизвестно. Все будет зависеть от того, на сколько быстро уйдет вода.

Из приятных новостей - дождь опустил температуру воздуха в городе. Сейчас термометры показывают +25 градусов. Но радоваться прохладе будем недолго. По прогнозам синоптиков, после того, как холодный фронт пройдет, в Краснодаре вернутся изнурительное пекло. К выходным обещают повышение до 38 градусов.

Напомним, ранее непогода обрушилась на Сочи. Всего за полтора часа под воду ушли многие улицы в разных частях города. Непогода также повлияла на работу аэропорта курорта. Из-за грозы несколько самолетов не могли сесть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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