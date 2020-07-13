Из-за грозы несколько самолетов не могут сесть в Сочи, один ушел на запасной аэродром
Пять самолетов сейчас находятся в зоне ожидания в воздухе рядом с аэропортом Сочи, ожидая разрешения на посадку.
По данным онлайн-сервисов слежения за воздушным движением, речь идет о трех рейсах в Сочи из Москвы, по одному из Новосибирска и Владивостока.
- Самолеты пережидают грозу в зоне ожидания. Пока один Ютэйр ушел на запасной в Краснодар, - рассказали «Комсомолке» в аэропорту Сочи.
Ранее сообщалось о резком ухудшении погоды в районе Сочи. На курорте прошел сильный ливень с грозой.
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ИСТОЧНИК KP.RU