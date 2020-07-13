2020-07-13T14:44:55+03:00
Общество

В Сочи начался проливной дождь и резко похолодало

Синоптики заранее предупреждали о непогоде
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи резко похолодало и пошел проливной дождь.В Сочи резко похолодало и пошел проливной дождь.Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Синоптики прогнозировали сильные грозовые дожди и возможность смерчей на Черноморском побережье.

Днем 13 июля в Сочи этот прогноз оправдался. В центре Сочи идет сильный дождь, температура воздуха с утренних 28-ми резко снизилась до 19 градусов.

Если в центре курорта стихия пока не натворила ничего серьезного, то в Лазаревском районе уже есть последствия.

В районе поселка Каткова щель на федеральную трассу упало дерево с обочины , движение по дороге затруднено.

Дождливую погоду с усилением ветра и возможностью смерчей на море. синоптики обещают и на 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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