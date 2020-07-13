В Сочи начался проливной дождь и резко похолодало
Синоптики прогнозировали сильные грозовые дожди и возможность смерчей на Черноморском побережье.
Днем 13 июля в Сочи этот прогноз оправдался. В центре Сочи идет сильный дождь, температура воздуха с утренних 28-ми резко снизилась до 19 градусов.
Если в центре курорта стихия пока не натворила ничего серьезного, то в Лазаревском районе уже есть последствия.
В районе поселка Каткова щель на федеральную трассу упало дерево с обочины , движение по дороге затруднено.
Дождливую погоду с усилением ветра и возможностью смерчей на море. синоптики обещают и на 14 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU