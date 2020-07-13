2020-07-13T16:17:13+03:00
Происшествия

Ливень в Cочи 13 июля 2020: подтоплены дороги и улицы, повалены деревья, самолеты не могут приземлиться

Ливень в Cочи 13 июля 2020 привел к последствиям, которые засняли на мобильный жители и гости курорта [видео]
Евгения СОРОКА
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В Вардане упали деревья. Фото: instagram.com/roma_shmatoffВ Вардане упали деревья. Фото: instagram.com/roma_shmatoff
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Сочи снова оказался во власти стихи. Как и прогнозировали синоптики, непогода обрушилась на город днем 13 июля. Сильный ливень сначала начал идти в Лоо, затем тучи переместились в Сочи, дождь стал лить в Хосте. Сейчас циклон расположился над всей территорией курорта, в том числе в горном районе.

Непогода в Лазаревском районе Сочи Фото: instagram.com/roma_shmatoff.

Всего за полтора часа под воду ушли многие улицы в разных частях города. Подтоплены дороги в Лоо.

Ливень подтопил дорогу в Лоо Видео: instagram.com/nanaboika/.

В центре Сочи из-за ливня образовались глубокие лужи на улице Пластунской. Машины едут с трудом.

roma_shmatoffroma_shmatoff
Подтоплена улица Пластунская
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А в Лазаревском районе Сочи, неподалеку от Катковой Щели, на трассу рухнуло дерево, которое не выдержало сильных порывов ветра. Машины не пострадали, люди также не получили травмы. Однако автомобили теперь с трудом передвигаются - упавший ствол перегородил движение.

Такая же ситуация сейчас в микрорайоне Вардане. Там ветер повалил на федеральную трассу сразу несколько деревьев.

Как сообщили в мэрии Сочи, преграду на пути уже убрала аварийная бригада.

- Повреждены деревья по улицам Северная, Батумское шоссе, 69 и Мацестинская, 11, - добавляют в мэрии города. - Везде работают спасательные бригады над ликвидацией последствий.

Незначительное подтопление зафиксировано вблизи моста через реку Сочи рядом с микрорайоном КСМ. На место выехали глава района и представители «Водостока».

Непогода также повлияла на работу аэропорта курорта. Из-за грозы несколько самолетов не могут сесть в Сочи. По данным онлайн-сервисов слежения за воздушным движением, речь идет о трех рейсах из Москвы, по одному из Новосибирска и Владивостока.

На данный момент сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей малого объема в горах. Мониторинговые группы продолжают работать в круглосуточном режиме.

По данным Яндекса, стихия будет свирепствовать, как минимум до вечера.

По данным Яндекса, стихия будет свирепствовать, как минимум до вечера.

Экстренное предупреждение о непогоде в Сочи сохраняется до 14 июля. Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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