2020-07-15T09:27:44+03:00
Общество

Краснодарский врач-реаниматолог рисует картины, чтобы спасать детские жизни

Медик устраивает импровизированные аукционы, а вырученные деньги перечисляет малышам
Галина КОПЫЛОВА
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Алексей художественную школу не заканчивал, он - самоучка. Фото: из личного архиваАлексей художественную школу не заканчивал, он - самоучка. Фото: из личного архива
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37-летний детский врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский после тяжелых смен берет в руки кисти, ставит перед собой холст и плавно в тишине выводит хаотичные мазки.

- Рисование мне очень помогает. Я так справляюсь с накопившейся депрессией на работе - ситуации в больнице бывают разные, - говорит Алексей.

Картина "Леон" ушла первой с импровизированного аукциона

Картина "Леон" ушла первой с импровизированного аукциона

Эти картины медик продает, а деньги перечисляет больным детям, с которыми он встречается каждый день.

- Вдохновила на эту мысль моя жена Катя. Я, к сожалению, не могу пока финансово помогать детям. Но хотя бы буду отправной точкой к благотворительности. С молотка уже удачно ушли три картины, - рассказывает Алексей. - Когда на счету жизнь малыша - каждая копейка дорога.

Этот рисунок ушел с молотка за 3000 рублей

Этот рисунок ушел с молотка за 3000 рублей

Алексей Завальский организовал импровизированный аукцион на своей страничке в соцсетях. В торгах участвуют друзья и коллеги врача-реаниматолога.

- Пишу начальную стоимость и время завершения торгов. Последний комментатор, предложивший наибольшую цену, становится обладателем картины. А деньги с продажи уходят на счет больного ребенка, - говорит врач. - Обычно стартовую оценку картины даю от стоимости материала. Самая высокая цена, которую предложили за мой рисунок - 3000 рублей.

Сейчас Алексей переводит вырученные с продажи картин деньги трехлетнему Радомиру Моисееву. Реаниматолог ведет мальчика с первых дней его жизни. Малыш борется за жизнь с диагнозом МТМ 1 Х-сцепленная миотубулярная миопатия - это редкое заболевание, при котором прогрессирует мышечная слабость и атрофия. Из-за чего ребенок существенно отстает в физическом развитии. Радомиру необходим дорогой откашливатель. Прибор стоит около миллиона рублей, но таких средств в семье просто нет. Алексей Завальский хочет помочь родителям мальчика скорее купить аппарат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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