Фейк из WhatsApp: Детский лагерь в Анапе продает дешевые путевки, чтобы расплатиться с сотрудниками

Днем 15 июля тысячи родителей получили от своих знакомых сообщение о небывалой распродаже путевок в детском оздоровительном лагере «Зори Анапы». Якобы в учреждении острая нехватка отдыхающих детей и дефицит средств, и чтобы расплатиться с персоналом, взрослых заселяют всего за 900 рублей в сутки с трехразовым питанием.

Ниже приводим полный текст этого фейкового сообщения (орфография и пунктуация сохранены):

«В Анапе есть детский оздоровительный пансионат, на данный период должно было приехать 700 детей, вместо этого приехало всего 200... из-за этого у пансионата проблемы с финансами, не может оплатить зарплату сотрудникам, поэтому сейчас сутки номер стоит всего 900р с 3хразовым питанием! Сотрудники просят помочь и распространить информацию. ДОЛ "Зори Анапы" принимает на отдых взрослых и детей. Стоимость услуги: 3-х разовое питание + проживание взрослые 900 р., дети до 3-х лет бесплатно, с 3-7 лет 450 р., с 7-15 лет 650 р. До моря 200 м, до города 15 мин. пешком. По всем Лилия Борисовна. Акция до 01.08.2020».

Вот такое сообщение получили десятки тысяч людей

Для достоверности в рассылке указан и номер телефона, который недоступен. На уловку купились тысячи граждан, сообщение рассылали директора школ, учителя, руководители предприятий и многие другие. Волна фейка охватила многие города – Москву, Красноярск, Ставрополь, Курск, Сызрань, Ульяновск и даже Якутск.

В самом же детском лагере «Зори Анапы» не сразу поняли, что случилось. Телефон стал просто разрываться от звонков. В группе Вконтакте появились десятки вопросов о заездах.

- Распространяемая информация - фейк. Источник неизвестен, информация с каждым часом обрастает все более фантастическими подробностями. Лагерь работает в обычном режиме, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. На сегодняшний день принимаем только детей Краснодарского края. Вакантные места для детей есть, - рассказала «КП-Кубань» представитель лагеря «Зори Анапы» Диана Газина.

Лагерь также выступил с опровержением на своих страницах в социальных сетях.

- Вся информация из посторонних источников не соответствует действительности! В нашем лагере отдыхают только дети из Краснодарского края от 7 до 17 лет! Стоимость пребывания детей - 1250 р/сутки. Очередной заезд состоится 26 июля, - заявили в лагере.

В лагере "Зори Анапы" опровергают распространяющийся фейк

Кому и зачем понадобилось распространять такую информацию пока не совсем ясно. А мы в очередной раз просим каждого перепроверять информацию, прежде чем рассылать ее по списку контактов.

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Этот комментарий прочитали сотрудники правоохранительных органов и начали проверку, которая не нашла подтверждений указанного факта. Женщина призналась, что придумала эту историю, чтобы поддержать беседу в Сети. Ее признали виновной в злоупотреблении свободой массовой информации (подробности)