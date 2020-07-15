2020-07-15T18:20:33+03:00
Общество

Фейк из WhatsApp: Детский лагерь в Анапе продает дешевые путевки, чтобы расплатиться с сотрудниками

Очередная волна недостоверной информации прокатилась по мессенджерам
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Детский лагерь "Зори Анапы"Фото: Детский лагерь "Зори Анапы"
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Днем 15 июля тысячи родителей получили от своих знакомых сообщение о небывалой распродаже путевок в детском оздоровительном лагере «Зори Анапы». Якобы в учреждении острая нехватка отдыхающих детей и дефицит средств, и чтобы расплатиться с персоналом, взрослых заселяют всего за 900 рублей в сутки с трехразовым питанием.

Ниже приводим полный текст этого фейкового сообщения (орфография и пунктуация сохранены):

«В Анапе есть детский оздоровительный пансионат, на данный период должно было приехать 700 детей, вместо этого приехало всего 200... из-за этого у пансионата проблемы с финансами, не может оплатить зарплату сотрудникам, поэтому сейчас сутки номер стоит всего 900р с 3хразовым питанием! Сотрудники просят помочь и распространить информацию. ДОЛ "Зори Анапы" принимает на отдых взрослых и детей. Стоимость услуги: 3-х разовое питание + проживание взрослые 900 р., дети до 3-х лет бесплатно, с 3-7 лет 450 р., с 7-15 лет 650 р. До моря 200 м, до города 15 мин. пешком. По всем Лилия Борисовна. Акция до 01.08.2020».

Вот такое сообщение получили десятки тысяч людей

Вот такое сообщение получили десятки тысяч людей

Для достоверности в рассылке указан и номер телефона, который недоступен. На уловку купились тысячи граждан, сообщение рассылали директора школ, учителя, руководители предприятий и многие другие. Волна фейка охватила многие города – Москву, Красноярск, Ставрополь, Курск, Сызрань, Ульяновск и даже Якутск.

В самом же детском лагере «Зори Анапы» не сразу поняли, что случилось. Телефон стал просто разрываться от звонков. В группе Вконтакте появились десятки вопросов о заездах.

- Распространяемая информация - фейк. Источник неизвестен, информация с каждым часом обрастает все более фантастическими подробностями. Лагерь работает в обычном режиме, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. На сегодняшний день принимаем только детей Краснодарского края. Вакантные места для детей есть, - рассказала «КП-Кубань» представитель лагеря «Зори Анапы» Диана Газина.

Лагерь также выступил с опровержением на своих страницах в социальных сетях.

- Вся информация из посторонних источников не соответствует действительности! В нашем лагере отдыхают только дети из Краснодарского края от 7 до 17 лет! Стоимость пребывания детей - 1250 р/сутки. Очередной заезд состоится 26 июля, - заявили в лагере.

В лагере "Зори Анапы" опровергают распространяющийся фейк

В лагере "Зори Анапы" опровергают распространяющийся фейк

Кому и зачем понадобилось распространять такую информацию пока не совсем ясно. А мы в очередной раз просим каждого перепроверять информацию, прежде чем рассылать ее по списку контактов.

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Этот комментарий прочитали сотрудники правоохранительных органов и начали проверку, которая не нашла подтверждений указанного факта. Женщина призналась, что придумала эту историю, чтобы поддержать беседу в Сети. Ее признали виновной в злоупотреблении свободой массовой информации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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