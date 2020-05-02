Жительницу Абинска оштрафовали за фейк о коронавирусе

2 Май 2020 2020-05-02T17:16:12+03:00

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Жительница Абинска Краснодарского края заплатит 30 тысяч рублей штрафа за фейковую информацию о коронавирусе, которую она оставила в комментариях в паблике Вконтакте. Такое решение принял Абинский районный суд.

- Женщина разместила в социальной сети Вконтакте комментарий, сообщив, что у ее сестры умерла соседка и якобы за денежное вознаграждение причиной ее смерти администрация предлагала назвать COVID-19, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Этот комментарий прочитали сотрудники правоохранительных органов и начали проверку, которая не нашла подтверждений указанного факта. Женщина призналась, что придумала эту историю, чтобы поддержать беседу в Сети. Ее признали виновной в злоупотреблении свободой массовой информации.

Ранее по этой же статье привлекли к ответственности 30-летнюю жительницу Армавира. Она рассказывала в инстаграме, что родственникам умерших предлагают деньги за фиктивное подтверждение смерти человека от коронавируса. В суде она рассказала, что ей знакомый аудиосообщение, которое она решила пересказать. За это она получила штраф в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU