Кокорин после массового заражения коронавирусом в «Сочи»: «Миссия выполнена. Всем здоровья»

Александр Кокорин намекнул на скорый уход из «Сочи». Футболист опубликовал на своей страничке в инстаграме фотографию из раздевалки.

«Миссия выполнена. Всем здоровья», - написал футболист.

Пост Александра Кокорина в инстаграме

16 июля стало известно о вспышке коронавируса в клубе. Девять представителей «Сочи» накануне матча с «Тамбовом» сдали положительные тесты. Когда пришли результаты, команда находилась в Нижнем Новгороде, где должна была пройти игра 29-го тура Премьер-лиги.

Матч был отменен, «Сочи» с большой вероятностью засчитают техническое поражение. В календаре у южан еще одна игра с «Крыльями Советов». Однако на турнирное положение «барсов» итоги этих встреч существенно не повлияют – клуб обеспечил себе сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон, даже если получит два технических поражения.

Однако, судя по всему, Кокорин за «Сочи» выступать больше не будет. В клубе он находился на правах аренды как игрок петербургского «Зенита».

За «Сочи» Кокорин провел 10 матчей и забил семь мячей, отдав одну голевую передачу.