2020-07-17T15:50:09+03:00
Общество

«Милота зашкаливает»: спасатель, развлекающий малыша после спасения из потопа, растрогал пользователей соцсетей

Сотрудника МЧС, который вытащил семью из застрявшего микроавтобуса, сняли на видео
Галина КОПЫЛОВА
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Сотрудник МЧС дружелюбно общался с малышом на берегуСотрудник МЧС дружелюбно общался с малышом на берегу
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Залповый ливень обрушился на Краснодар еще 14 июля, но об этой истории стало известно только сейчас. Дождь прошел такой силы, что за два часа десятки улиц города оказались под водой. Ливневки не смогли справиться с большим количеством осадков. Вместе с дорогами под воду ушли и машины. Людей спасатели с затопленных участков эвакуировали на лодках.

На пересечении улиц Вишняковой и Ставропольской тогда спасатели на лодках вывозили людей из трамвая - состав ушел под воду. Как работают сотрудники МЧС зеваки снимали на мобильники.

Но больше всех очевидцев растрогал спасатель, которому родители передали малыша в переноске из затопленного микроавтобуса. Он заглох прямо под железнодорожным мостом в районе Вишняковского рынка, и сотрудникам МЧС пришлось переплавлять на сушу всех членов семьи по очереди.

МЧСник с малышом во время потопа в Краснодаре.Видео: instagram.com/mchs_krasnodar

Пока эвакуировали маму и папу, один из спасателей по-отцовски снял китель, укрыл им малыша и, обняв переноску, разговаривал с ребенком, чтобы тот не заплакал. Этот ролик в Сети сейчас набирает бешенную популярность.

Видео увидели в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю и разыскали героя. Им оказался старший инструктор газодымозащитной службы министерства, старший прапорщик внутренней службы Артур Терзиев.

- На подтоплении я работал с двумя коллегами. Первым переправили на берег ребенка и передали его мне. Пока спасатели эвакуировали родителей, я разговаривал с малышом, чтобы тот не испугался, - рассказывает Артур. – Я уже 18 лет работаю в МЧС. Часто спасал детей при различных чрезвычайных ситуациях – на пожарах и при подтоплениях.

Его секрет – во всех ситуациях оставаться спокойным.

- Тогда и те люди, которым ты помогаешь, не поддаются панике, - улыбается Артур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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