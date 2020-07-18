2020-07-17T22:06:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 июля: открылись бассейны и аквапарки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 18 июля 2020 года
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Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 июляКоронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 июляФото: Олег УКЛАДОВ
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 18 июля. За последние сутки в регионе подтверждено 66 случаев COVID-19, из них в Краснодаре – 28. При этом количество выздоровевших за сутки составило 67.

– Подтверждено 7045 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6002 пациента выписаны с выздоровлением, – сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.

На Кубани с начала эпидемии умерло 93 пациента с COVID-19. 18 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента – на ЭКМО. В обсерваторах региона остаются 225 человек.

С 18 июля вступают в силу изменения в режиме повышенной готовности. Теперь могут начать работу аквапарки, бассейны, библиотеки, детские кружки и секции.

В то же время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил действие режима повышенной готовности до 3 августа.

- Продлить действие режима для сил и средств устранения ЧС по Краснодарскому краю 00 часов 3 августа, - говорится в документе.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют в отношении массовых развлекательных мероприятий, концертов, закрыты бани и сауны. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в помещениях.

Коронавирус в Анапе 18 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа выявлен один пациент с коронавирусом.

Коронавирус в Сочи 18 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 132 человека, за последние сутки это число выросло на 9 человек.

Коронавирус в Геленджике 18 июля 2020

В Геленджике за последние сутки подтверждено наличие инфекции у одного человека.

Коронавирус в Туапсе 18 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки коронавирус обнаружен у пяти человек.

Коронавирус в Ейске 18 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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