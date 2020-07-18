Пробки на кубанских дорогах в сторону Черного моря 18 июля 2020: жуткие заторы под Новороссийском и Геленджиком

В субботу, 18 июля, пробки на кубанских дорогах в сторону Черного моря большие. Как и днем ранее отмечается максимально активное движение в сторону черноморских курортов. Явление это для нашего региона обычное - на пару деньков в выходные стремятся выбраться к морю многие. Мы расскажем вам о том, в каких местах зафиксированы наибольшие заторы по данным ЯндексКарт.

С утра была замечена наибольшая активность под Горячим Ключом между станицами Саратовская и Пятигорская. К обеду "красная нить" на картах рассосалась, однако после полудня вновь образовалась. Так что тем, кто выбрал это направление, придется потратить пару десятков минут, чтобы преодолеть участок дороги. К слову, через несколько километров у села Молдовановка автомобилистов тоже ждет затор. Однако он будет поменьше, чем под Горячим Ключом.

Большая пробка ожидает водителей в Джубге по улице Новороссийское шоссе. Автоколонна растянулась по длине всего курортного поселка, наверняка придется потратить не меньше получаса, чтобы преодолеть этот участок дороги.

"Горит" и автомагистраль на подъезде к Новороссийску в районе села Гайдук. Улица Ленина стоит. Но это, скорее всего, банальное явление для Новороссийска - крупного города, через который многие едут на курорты - Геленджик и следующие населенные пункты Черноморского побережья.

А вот за Новороссийском, вдоль Цемесской бухты, в сторону Геленджика трасса свободна. По Сухумскому шоссе без проблем можно проехать к излюбленному месту многих отдыхающих - Кабардинке. Следом за поселком начинается огромный многокилометровый затор - тут проводят ремонтные дорожные работы. Начинается пробка у села Виноградное, а заканчивается уже в городской черте Геленджика. От курорта до Архипо-Осиповки дорога почти свободна.

Следующие пробки начнутся лишь впод Джубгой и Новомихайловским.