Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 июля: в открытые аквапарки не спешат отдыхающие

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 18 июля, самые важные. Оперативный штаб ни на день не прекращает свою работу и в постоянном режиме публикует сводки о ситуации с распространением инфекции на Кубани. По последним данным, в регионе коронавирус подтвержден у 70 человек. Это один из самых высоких показателей за минувшую неделю.

По количеству заболевших среди городов в лидерах Краснодар. В столице Кубани за минувшие сутки коронавирусом заболели 30 человек.

- Среди зараженных 47 женщин и 23 мужчины. Самому старшему - 88 лет. В Кореновске COVID-19 подтвержден у 6-летнего ребенка, в Горячем Ключе - у 10-летнего. В Сочи заболел подросток 15 лет, в Краснодаре двое детей семи и трех лет, - отмечают в оперативном штабе.

Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 2842 жителя Кубани. С начала пандемии коронавируса в Краснодарском крае инфекция подтвердилась у 7115 пациентов, 6078 из них выписаны, 94 - умерли.

- 19 граждан находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента - на ЭКМО в краевой больнице №1, - сообщили в минздраве региона.

На крайнем оперативном штабе глава региона Вениамин Кондратьев снял некоторые запреты. Так, разрешено теперь работать аквапаркам, бассейнам, библиотекам, индустрии развлечений. Но при условии - необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора.

В первый день открытия аквапарков корреспондент "КП" побывал в одном из них - в Сочи. Большого наплыва отдыхающих в этот сектор курортного комплекса пока не наблюдается. Однако есть надежда на оставшиеся полтора месяца лета.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют в отношении массовых развлекательных мероприятий, концертов, закрыты бани и сауны. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в помещениях.

Коронавирус в Анапе 19 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа нет новых пациентов.

Коронавирус в Сочи 19 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 132 человека, за последние сутки это число выросло на 9 человек.

Коронавирус в Геленджике 19 июля 2020

В Геленджике за последние сутки не подтверждено наличие инфекции ни у кого.

Коронавирус в Туапсе 19 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки коронавирус обнаружен у пяти человек.

Коронавирус в Ейске 19 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом не выявлено.