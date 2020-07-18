«Желающих всего 20 человек»: что происходит в аквапарках Сочи в первый день работы

На крайнем оперативном штабе по ситуации с коронавирусом власти региона решили не медлить с открытием аквапарков и бассейнов. Вениамин Кондратьев заявил, что обстановка на территории черноморских курортов, да и в целом – края, стабильная. А потому и решил ввести очередные послабления.

Так, с субботы, 18 июля, на Кубани вновь разрешили открыться аквапаркам. Пожалуй, это одни из самых желаемых мест не только для детей и молодежи, но и для взрослых. Не слыхать было в первую половину лета детского смеха с просторных бассейнов, не раздавались брызги свежей воды с высоких горок. Все было под запретом.

Однако и теперь, с открытием, аквапарки все еще пустуют… Будем надеяться, что это только в первый день, а дальше – народ, что называется, раскачается да попрет!

Касса аквапарка.Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Когда наш корреспондент подошел к одному из самых востребованных в Сочи аквапарков, - удивился. У ворот стояла маленькая очередь в двадцать человек. Это все, кто к полудню прибыл на водные аттракционы. Мамаши с чемоданами, детки в разноцветных панамках и с надувными кругами. Внутри их встречают сотрудники аквапарка – измеряют температуру, обеззараживают руки. Очередь рассосалась за считанные минуты.

На входе измеряют температуру.Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Цена на вход не из дешевых – за один билет на взрослого потребуют 1500 рублей, на ребенка от 3 до 7 лет – 800 целковых. Получается, на семью из трех человек придется потратить около 4 тысяч за один только вход. Внутри же всех ждут горки различных высот, бассейны, иные водные апартаменты, а также небольшая кафешка, где можно перекусить.

Желающих посетить аквапарк не много.Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Как сообщают в министерстве курортов Краснодарского края, с нынешнего дня на Кубани открыто 20 аквапарков и около 530 бассейнов. В первый день разрешения не все объекты оказались готовыми к открытию, поэтому ожидается, что в ближайшее время заработают и остальные объекты курортной отрасли. К слову, Сочи некоторое время назад принял стотысячного туриста, а по последним данным, в городе находится уже около 150 тысяч отдыхающих.

Аквапарк в Сочи.Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ