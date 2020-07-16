18 июля в Краснодарском крае откроют аквапарки и аттракционы

16 Июль 2020 2020-07-16T12:46:02+03:00

Об этом заявил Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба

Изменить размер текста: A A

16 июля в Краснодаре проходит заседание оперативного штаба по коронавирусу. Первым заявлением главы региона стало разрешение на открытие аквапарков и аттракционов на открытом воздухе.

- Стабильная эпидобстановка позволяет нам ввести новые послабления. За последнюю неделю в 7 районах не выявлено ни одного случая заражения, растёт процент выздоровевших – 85%, - сказал глава Краснодарского края.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях кубанские аквапарки смогут работать.

- Когда показатель заболеваемости на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекцией будет 0,5, - это самый главный критерий, характеризующий ситуацию в регионе, - тогда откроется все – в том числе и аквапарки. Сейчас показатель 1,0, - заявляли ранее в ведомстве.

Кстати, сейчас санаторно-курортный комплекс Кубани "забит" уже наполовину. В конце июля и августе ожидается еще больший наплыв туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU