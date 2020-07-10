2020-07-10T13:55:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Названо условие, при котором аквапарки в Краснодарском крае смогут работать

Об этом заявили в Роспотребнадзоре региона
Виталий КАРНАУХ
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Аквапаркам пока работать нельзя - Роспотребнадзор.Аквапаркам пока работать нельзя - Роспотребнадзор.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Карантин в Краснодарском крае уже снят, за несколько последних недель в регион прибыло большое количество отдыхающих. Например, на днях Сочи принял стотысячного туриста. А в целом по краю санаторно-курортный комплекс «укомплектован» россиянами уже наполовину. Еще больший ажиотаж на койко-место в отелях, гостиницах и здравница Краснодарского края ожидается во второй половине июля и августе. А в министерстве курортов региона заявили, что сезон на юге России закончится осенью, поскольку сейчас замечено активное бронирование номеров в сентябре-октябре.

Пляжи Черноморского побережья уже усыпаны людьми, а вот аквапарки и бассейны пока под запретом. В Роспотребнадзоре рассказали, когда они смогут вновь распахнуть свои двери.

- Когда показатель заболеваемости на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекцией будет 0,5, - это самый главный критерий, характеризующий ситуацию в регионе, - тогда откроется все – в том числе и аквапарки. Сейчас показатель 1,0, - заявили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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