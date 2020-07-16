2020-07-16T11:59:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Совещание Вениамина Кондратьева по коронавирусу 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 июля 2020 года выступит на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Вениамин Кондратьев. Фото: admkrai.krasnodar.ruВениамин Кондратьев. Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Вениамин Кондратьев выступит с заявлением по коронавирусу в Краснодарском крае на заседании оперативного штаба в 12 часов 16 июля 2020 года.

Ожидается, что участники оперштаба обсудят необходимость возобновления работы предприятий и процессов, которые официально пока еще под запретом.

40-градусная жара избавила жителей от последней необходимости - носить защитные маски с перчатками. Но этот персональный барьер от заразы никто не отменял, как и то, что в Краснодарском крае действует пока режим повышенной готовности до 21 июля.

В регионе под запретом массовые мероприятия, закрыты библиотеки, детские кружки, театры и кинотеатры, клубы и дискотеки. Нельзя посещать бассейны, сауны, бани, аттракционы.

По мнению эпидемиологов, заразившихся в регионе по-прежнему много. А значит, до абсолютной победы над инфекцией еще далеко.

- Когда показатель заболеваемости на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекцией будет 0,5, - это самый главный критерий, характеризующий ситуацию в регионе, - тогда откроется все. Сейчас показатель 1,0, - заявили в Роспотребнадзоре.

Однако случаи, когда решение оперштаба шло вразрез с мнением санитарных врачей, уже были. Одно из последних - отмена обязательных справок об отсутствии COVID-19 - сразу повысило привлекательность курортов Кубани для отечественных туристов.

Совещание Вениамина Кондратьева по коронавирусу 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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