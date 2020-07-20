2020-07-20T14:09:00+03:00
Происшествия

«Ее слова тянут сразу на несколько уголовных статей»: Ученые-лингвисты назвали экстремизмом высказывание судьи из Новороссийска

Филологи просят Квалификационную коллегию в Краснодарском крае провести проверку [аудио]
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Ученые-лингвисты негодуютУченые-лингвисты негодуют
Изменить размер текста:

Гнев сообщества лингвоэкспертов РФ вызвало, по их мнению, националистическое высказывание судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Людмилы Ивановой. Одна из сторон в судебном процессе попросила ее назначить проведение лингвистической экспертизы, предложив суду учреждение в Адыгее. В итоге судья Иванова такой вариант отвергла под не очень убедительным предлогом.

- Адыгея?! У нас что русских мест нет в чистом виде для того, чтобы провели это исследование? Как-то не совсем корректно, - звучит на аудиозаписи голос Людмилы Ивановой во время судебного разбирательства по делу о защите чести и достоинства врача.

Юристы по делу направили жалобу в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края. После публикации в "Комсомолке" ее поддержали и ученые-филологи.

Судья из Новороссийска отказалась проводить языковую экспертизу в Адыгее

00:00
00:00

- По моему мнению, неприглядный факт этого откровенно националистического высказывания (выходящего далеко за границы элементарной судейской и человеческой этики и допущенного непосредственно в ходе судебного заседания!) судьей Людмилой Николаевной Ивановой должен быть детально рассмотрен и изучен Квалификационной коллегией судей Краснодарского края, - заявил председатель правления ГЛЭДИС, профессор, доктор филологических наук Михаил Горбаневский.

Кроме того, эксперты-лингвисты нашли, что слова судьи тянут сразу на несколько уголовных статей.

- Это высказывание входит, по моей оценке, в жесткое противоречие с текстом Основного Закона нашей страны. В преамбуле Конституции РФ написано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России…», - комментирует профессор Горбаневский, - Данный речевой негативный поступок судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Л.Н.Ивановой, как я полагаю, входит в противоречие с Кодеком судейской этики и Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", а также с рядом статей действующего КоАП РФ и УК РФ, направленных на жесткое противодействие разжиганию националистических настроений и межнациональной розни.

"КП" - Кубань" направила запрос по поводу принятых решений в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«У нас что русских нет?!»: судья из Новороссийска отказала в проведении экспертизы в Адыгее

Прямо во время процесса она усомнилась в компетентности лингвистов из соседней республики [аудио]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Армавира зарезал собутыльника за оскорбление гражданской жены
Фотограф из Краснодара стал победителем фотоконкурса «Моя Планета. Место силы»
В Новороссийске в частном доме обнаружили тело мужчины
Житель Краснодара лишился автомобиля, сдав его в аренду
Команда краснодарских школьников вошла в тройку лучших на международном конкурсе «Мой первый бизнес»
В Краснодарском крае ожидаются ливни и грозы после сильной жары
Осторожно – фейк: В краснодарской поликлинике №13 опровергли информацию о закрытии на карантин
В Краснодарском крае за последние пять лет экспорт мяса птицы вырос в восемь раз
Сезон окончен. «Сочи» не сыграет с «Крыльями Советов» из-за коронавируса
Систему ливневой канализации в Краснодаре улучшат с помощью федерального финансирования
На Кубани лесничий предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями
График отключения горячей воды в Новороссийске в августе 2020: полный список адресов
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
Краснодарский край лидирует по производству питьевого молока
Клиенты ВТБ оформили онлайн-ипотеку на сумму свыше 2 млрд рублей
График отключения горячей воды в Майкопе в августе 2020: на каких улицах ограничат водоснабжение
В Краснодаре обстреляли камеры видеонаблюдения «Безопасный город»
Аттракционы «Сочи Парка» готовы принимать гостей
ВТБ на Кубани продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
День ВМФ 2020 в Новороссийске: программа мероприятий, дата празднования
На Кубани 25-летний мужчина до смерти забил пенсионера