«Ее слова тянут сразу на несколько уголовных статей»: Ученые-лингвисты назвали экстремизмом высказывание судьи из Новороссийска

Гнев сообщества лингвоэкспертов РФ вызвало, по их мнению, националистическое высказывание судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Людмилы Ивановой. Одна из сторон в судебном процессе попросила ее назначить проведение лингвистической экспертизы, предложив суду учреждение в Адыгее. В итоге судья Иванова такой вариант отвергла под не очень убедительным предлогом.

- Адыгея?! У нас что русских мест нет в чистом виде для того, чтобы провели это исследование? Как-то не совсем корректно, - звучит на аудиозаписи голос Людмилы Ивановой во время судебного разбирательства по делу о защите чести и достоинства врача.

Юристы по делу направили жалобу в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края. После публикации в "Комсомолке" ее поддержали и ученые-филологи.

Судья из Новороссийска отказалась проводить языковую экспертизу в Адыгее 00:00 00:00

- По моему мнению, неприглядный факт этого откровенно националистического высказывания (выходящего далеко за границы элементарной судейской и человеческой этики и допущенного непосредственно в ходе судебного заседания!) судьей Людмилой Николаевной Ивановой должен быть детально рассмотрен и изучен Квалификационной коллегией судей Краснодарского края, - заявил председатель правления ГЛЭДИС, профессор, доктор филологических наук Михаил Горбаневский.

Кроме того, эксперты-лингвисты нашли, что слова судьи тянут сразу на несколько уголовных статей.

- Это высказывание входит, по моей оценке, в жесткое противоречие с текстом Основного Закона нашей страны. В преамбуле Конституции РФ написано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России…», - комментирует профессор Горбаневский, - Данный речевой негативный поступок судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Л.Н.Ивановой, как я полагаю, входит в противоречие с Кодеком судейской этики и Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", а также с рядом статей действующего КоАП РФ и УК РФ, направленных на жесткое противодействие разжиганию националистических настроений и межнациональной розни.

"КП" - Кубань" направила запрос по поводу принятых решений в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«У нас что русских нет?!»: судья из Новороссийска отказала в проведении экспертизы в Адыгее

Прямо во время процесса она усомнилась в компетентности лингвистов из соседней республики [аудио]