«Можно занести инфекцию»: косметолог призвала туристов не делать маски из водорослей в Анапе

Борщ, каша, зеленый суп – как только не называют отдыхающие водоросли, которые из года в год захватывают прибрежную зону в Анапе. Из-за сильной жары камка - так называется эта тина, заполонила почти все побережье.

Большинству отпускников в море заходить неприятно. Поэтому на борьбу с цветущими водорослями брошены все силы. Ежедневно коммунальщики проводят генеральную уборку на пляжах, чтобы туристам было комфортно купаться.

Правда, некоторые камку называют «зеленым золотом». Жители разных уголков страны едут именно в Анапу, чтобы суставы подлечить. Среди туристов бытует мнение, что во время цветения камки в море, в ней большое содержание йода, что очень полезно для тех, у кого артрит или остеохондроз. Потому и организовывают для себя «курс» лечебных процедур.

О том, полезны такие обертывания или все-таки вредят организму, - у специалистов мнения расходятся.

Вот такие "лечебные процедуры" из года в год делают туристы на пляжах в Анапе. Фото: instagram.com/typoanapa

Косметологи обертывания водорослями одобряют, правда, для процедур советуют использовать далеко не все.

- В состав многих водорослей входит набор жизненно важных аминокислот и таких микроэлементов, как калий, кремний, натрий, кальций, магний. Безусловно, обертывания водорослями очень полезно. За несколько процедур можно добиться гладкости кожи тела, привести ее в тонус, лицо же будет сиять здоровьем, - говорит косметолог Екатерина Алфанова. – Но использовать водоросли с пляжа на Черноморском побережье, где отдыхают тысячи людей, я бы не советовала. Ничего хорошего из этого не выйдет. И ни в коем случае не наносите гниющую камку на лицо – так можно занести инфекцию!

А вот экологи считают, что подобные примочки на пляже как мертвому припарка.

- От подобных процедур просто нет толка, - заявила «Комсомольской правде» - Кубань» эколог-эксперт Наталья Карева. - Водоросли, которые растут в этой части Черного моря, связаны в основном со сбросами Анапы. Усугубляется все высокой температурой и тем, что в этом районе слабое течение воды, то есть, грубо говоря, она практически стоячая.

Не видят пользы и ученые.

- Эти водоросли называются кладофора. Как и все они содержат йод. Но я сомневаюсь, что «пляжные аппликации» обладают лечебным действием, - говорит биолог Вениамин Голубитченко. – Понимаете, есть определенные способы выделения действующих веществ у растений. В каких-то случаях требуется кипячение, в каких-то – настаивание на спирту. Но просто приложить водоросль и ждать, что она все вылечит – это чистая психотерапия. Полезнее будет сделать йодистую сетку на том участке, где человека беспокоит боль.

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