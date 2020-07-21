Ливень в Краснодаре 21 июля 2020: в МЧС сообщили, что подтоплений в городе нет, но горожане в соцсетях публикуют видео потопов

Черная туча висит над Краснодаром. Фото: yandex.ru/pogoda

В краевом центре дождь с грозой и громом начался 21 июля еще ночью. Около восьми часов утра Краснодар накрыл ливень с градом. Черная туча прошла над всем городом.

В МЧС сообщили, что в настоящее время подтоплений в городе нет.

- В оперативно-дежурную смену информации о подтоплениях, о подъеме уровня воды в низменных участков дорог для реагирования федеральных сил и средств МЧС России не поступало. Был выставлен спецтранспорт на проблемный участок в районе улицы Ставропольской, в районе стадиона "Кубань". Сотрудники МЧС при необходимости готовы к реагированию, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Подтоплений, представляющих угрозу жизни и здоровья, нет. Но местные жители после залпового дождя публикуют видео с улиц, которые оказались под водой.

В МЧС добавили, что специалисты главного управления продолжат мониторить обстановку, ситуация находится на особом контроле. Сейчас в на дорогах города дежурит откачивающая техника.

- По данным Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, с ночи в местах возможного подтопления дежурит 20 единиц специализированной техники. Также в случае необходимости будут задействованы 8 мотопомп муниципальной Службы спасения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций — вызов экстренных служб по телефону «112», - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

Водооткачивающая техника дежурит в районе моста. Утром подтопления участка не было. Фото: МЧС РФ по края

Стоит отметить, что на территории Кубани, и в частности краевом центре, продолжает действовать штормовое предупреждение.

- По прогнозам синоптиков, в течение дня 21 июля в Краснодаре пройдут сильные ливни с грозой, местами — с градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду, - сообщают синоптики.

Жителей Краснодара просят по возможности ограничить передвижение по городу, чтобы избежать возможных происшествий.