2020-07-21T10:40:02+03:00
Происшествия

Словно конец света: на Краснодар второй раз за неделю обрушился ливень с ураганом

Из-за дождя улицы превратились в реки [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Люди снимают обувь, чтобы перейти глубокие лужи.Люди снимают обувь, чтобы перейти глубокие лужи.Фото: Ольга СУХОВА
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Ливень в Краснодаре 21 июля 2020 в очередной раз проверяет город на прочность. Стоит отметить, что о предстоящей непогоде местных жителей предупреждали сотрудники МЧС. Но к ее последствиям кубанская столица все равно оказалась не готова.

Краснодар накрыл мощный ливень. 21 июля.

Громыхать начало еще ночью. Через время начался сильный ливень, но буквально через 10 минут стих. Вторая, гораздо более мощная волна, накрыла Краснодар ранним утром.

Краснодар накрыл ливень с ураганом Видео: instagram.com/cvetkof.

Кого-то ливень застал по дороге на работу, а кому-то посчастливилось за всем наблюдать уже из офиса. Картина, правда, нерадужная.

Ливень подтопил улицу Ленина Видео: Дмитрий Михеев..

Десятки улиц оказались под водой. По традиции сильнее всего пострадал Музыкальный район. По словам местных жителей, выбраться из дома можно только вплавь.

Ливень на Московской.Артём ГНАТЕНКО

Подтопило и улицу Октябрьскую.

Ливень подтопил Молодежный район в Краснодаре Видео: Олеся Бражникова.

Вновь затопило проблемный участок под мостом на Вишняковском рынке. Ранее в мэрии города сообщали, что на этом месте оборудовали колодец-накопитель.

Потоп под мостом на Вишняках. 21 июля.Видео: КП- Кубань

Чтобы ливень не доставлял неудобств, провели и работы для улучшения отвода воды.

Однако ливневка справилась лишь с первой волной осадков. Когда дождь усилился, машины уже не решились ехать.

Подтопления под ж/д мостом на Вишняках.

Движение трамваев со Ставропольской в сторону центра прекратилось. Всех высаживают на депо. На этом участке дежурят спасатели с лодкой на случай, если кому-то понадобится помощь.

Тем временем водители обратили внимание, что пробки в городе уже 8-9 баллов.

Дороги в центре города скованы пробкой. Фото: Яндекс.

Дороги в центре города скованы пробкой. Фото: Яндекс.

- В городе сейчас дежурят 22 машины и девять помп муниципальной Службы спасения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии. - По необходимости количество спецтранспорта будет увеличено.

Молодежный район, улица Целиноградская

Молодежный район, улица Целиноградская

Напомним, что 21 июля в Краснодаре в течение дня ожидаются сильные ливни. Объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели посоветовали горожанам быть более внимательными и осторожными.

profrieltprofrielt
Тропические ливни опять парализуют город
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Лучше всего в такую погоду не показываться на улицу и не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ураган повалил деревья в городе

Порывы ветра были такими сильными, что несколько сосен во дворе многоэтажки на Юбилейном микрорайоне рухнули. Деревья упали прямо на машины. По предварительным, данным, никто не пострадал.

Рухнувшие деревья на Юбилейном. Фото: instagram.com/innaivanova4608

Рухнувшие деревья на Юбилейном. Фото: instagram.com/innaivanova4608

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру экстренных служб — «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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