На улицах Краснодара работает водооткачивающая техника

21 Июль 2020 2020-07-21T09:10:25+03:00

Ожидается, что дождь будет идти до конца дня

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На Краснодар 21 июля около восьми утра обрушился ливень. По данным синоптиков, тучи над городом повисли надолго – дождь может идти целый день. В настоящее время на улицы города вышла водооткачивающая техника. Спецтранспорт дежурит на проблемных участках.

- В городе сейчас дежурят 22 машины и 9 помп муниципальной Службы спасения. По необходимости количество спецтранспорта будет увеличено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что 21 июля в Краснодаре в течение дня ожидаются сильные ливни. Объявлено штормовое предупреждение. Жителей Краснодара просят по возможности ограничить передвижение по городу, чтобы избежать возможных происшествий.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что утром в МЧС сообщили, что подтоплений в городе нет, но горожане в соцсетях публикуют видео потопов.

ИСТОЧНИК KP.RU