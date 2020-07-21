2020-07-21T09:10:25+03:00
Общество

На улицах Краснодара работает водооткачивающая техника

Ожидается, что дождь будет идти до конца дня
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

На Краснодар 21 июля около восьми утра обрушился ливень. По данным синоптиков, тучи над городом повисли надолго – дождь может идти целый день. В настоящее время на улицы города вышла водооткачивающая техника. Спецтранспорт дежурит на проблемных участках.

- В городе сейчас дежурят 22 машины и 9 помп муниципальной Службы спасения. По необходимости количество спецтранспорта будет увеличено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что 21 июля в Краснодаре в течение дня ожидаются сильные ливни. Объявлено штормовое предупреждение. Жителей Краснодара просят по возможности ограничить передвижение по городу, чтобы избежать возможных происшествий.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что утром в МЧС сообщили, что подтоплений в городе нет, но горожане в соцсетях публикуют видео потопов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Приютили ворюгу": Котенок стащил пачку денег из кассы бара в Анапе
На дорогах Краснодара продолжают ликвидировать подтопления
Житель Кубани получал выплаты за фиктивную инвалидность
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 21 июля 2020 увеличилось на 78
В Краснодаре водитель 21-й маршрутки высадил пассажиров посреди затопленной улицы Московской
В Краснодаре во время непогоды деревья рухнули на машины
Температура воды в Черном море 21 июля 2020: теплее всего в Сочи и Туапсе
В Сочи мужчина сорвался со скалы и провалился в 8-метровую расщелину
Над Черным морем ожидается формирование смерчей
В Краснодаре после залпового дождя встали трамваи
В Краснодаре затопило проблемный участок под мостом на Вишняковском рынке
На улицах Краснодара работает водооткачивающая техника
В Краснодаре пропала 13-летняя девочка
Два человека пострадали в ДТП в Сочи
ВТБ перезапускает флагманскую мультикарту
В Геленджике начался очередной этап строительства транспортной эстакады
В Анапе ужесточается процесс выдачи разрешений на строительство
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни
В сентябре 2020 года в Динской начнется строительство нового спорткомплекса
В Краснодаре восстановили поврежденную вандалами подводную лодку
В Сочинском госуниверситете обучили 50-летних поваров
В Анапе начнет работу специальная комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства
Бесплатный оператор DANYCOM.Mobile предлагает несколько SIM-карт на один паспорт
Курорт не поделили: В Геленджике туристы из Липецка подрались с гостями с Кавказа
В Сочи скончалась женщина с коронавирусом
В Крыму возник ажиотажный спрос на аренду автомобилей
Житель Армавира зарезал собутыльника за оскорбление гражданской жены